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Как нужно выбирать красную рыбу, чтобы избежать отравления

Оказывается, не всем можно есть красную рыбу

сегодня, 10:35
Автор:

Кравцев Сергей
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В разгар праздников красная рыба довольно часто на праздничном столе украинцев. Но мало кто знает, что этот лакомый морепродукт можно употреблять не всем и к его выбору нужно отнестись со всей серьёзностью, чтобы праздник не был испорчен отравлением и плохим самочувствием. Как передает портал "Комментарии", секретами выбора красной рыбы поделилась нутрициолог Алена Степанова, пишет "РБК-Украина".

Как нужно выбирать красную рыбу, чтобы избежать отравления

Красная рыба. Фото: из открытых источников

С осторожностью перед употреблением красной рыбы нужно подойти тем людям, у которых пищевая непереносимость, а также есть проблемы с печенью и желчным пузырем.

Главным правилом при выборе красной рыбы к праздничному столу есть внешний вид продукта. Если рыба имеет беловатый окрас, лучше откажитесь от ее приобретения, даже, если рыбу предлагают по весьма привлекательной цене. Беловатый окрас может говорить о том, что продукт уже не первой свежести.

Эксперт отмечает, не стоит также радоваться, если вы увидели ярко красную рыбу. Это не всегда свидетельство того, что рыба свежая и полезная. Яркий красный окрас может сигнализировать о том, что в корме для рыбы были красители. И такая рыба не есть полезной для вашего организма. 

Чтобы сохранить максимум полезных веществ рыбы Анна Степанова советует отказаться от жарки, отдав предпочтение тому, чтобы тушить, варить или же готовить рыбу на пару. 

Еще один совет от нутрициолога – для лучшего усвоения полезных свойств красной рыбы – выберите вечернее время суток. Тогда целая порция ненасыщенных жиров Омега-3, аминокислот и витаминов легко усвоится вашим организмом.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/nutritsiolog-rasskazala-komu-nelzya-krasnuyu-1641670670.html
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