Как не поправиться после новогодних праздников: есть действенный метод

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Любовь Блажко
Не за горами новогодние праздники, а значит вероятность набрать пару лишних килограммов в разы увеличивается. Однако не спешите переживать по этому поводу, ведь квалифицированный врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова знает способ, который поможет этого не допустить.
Фото: unsplash. JESHOOTS.COM
Все оказалось максимально просто – контролировать количество выпитого алкоголя и фруктов.
Специалист также добавила, что множество людей в преддверии новогодних праздников садятся на диету или спешат после работы в тренажерный зал, чтобы привести себя в желаемую форму. Но как только начинаются веселые застолья, то они тут же забывают о своей цели и начинают кушать все подряд, не контролируя порции.
Особое внимание она уделила употреблению алкоголя, ведь в нем довольно много калорий. К тому же, алкогольные напитки усиливают чувство аппетита, и мы начинаем есть еще больше. Поэтому важно это контролировать, чтобы потом не сожалеть о негативных последствиях.
А какие же блюда оказались самыми калорийными на новогоднем столе?
В первую очередь, это оливье, мимоза и селедка под шубой. Также стоит себя ограничить в употреблении мандаринов – не более 2 штук в день. Этого количества будет достаточно, чтобы организм получил необходимые углеводы.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему эксперты не советуют пожилым и молодежи встречать Новый год за одним столом.
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