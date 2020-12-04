Как не поправиться после новогодних праздников: есть действенный метод

Не за горами новогодние праздники, а значит вероятность набрать пару лишних килограммов в разы увеличивается. Однако не спешите переживать по этому поводу, ведь квалифицированный врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова знает способ, который поможет этого не допустить.

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Все оказалось максимально просто – контролировать количество выпитого алкоголя и фруктов.

Специалист также добавила, что множество людей в преддверии новогодних праздников садятся на диету или спешат после работы в тренажерный зал, чтобы привести себя в желаемую форму. Но как только начинаются веселые застолья, то они тут же забывают о своей цели и начинают кушать все подряд, не контролируя порции.

"С одного новогоднего застолья мы не наберем. Это все системно, люди мало двигаются, постоянно едят, а набор веса происходит постепенно", — объяснила врач.

Особое внимание она уделила употреблению алкоголя, ведь в нем довольно много калорий. К тому же, алкогольные напитки усиливают чувство аппетита, и мы начинаем есть еще больше. Поэтому важно это контролировать, чтобы потом не сожалеть о негативных последствиях.

А какие же блюда оказались самыми калорийными на новогоднем столе?

В первую очередь, это оливье, мимоза и селедка под шубой. Также стоит себя ограничить в употреблении мандаринов – не более 2 штук в день. Этого количества будет достаточно, чтобы организм получил необходимые углеводы.

"Много фруктов будут вызывать газообразование, метеоризм, нарушать флору кишечника", — сказала эксперт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему эксперты не советуют пожилым и молодежи встречать Новый год за одним столом.

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