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Как легко очистить овощи и фрукты от химикатов

Эксперты рассказали, как легко и быстро можно очистить овощи и фрукты от химикатов и скопившейся грязи

сегодня, 18:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Фрукты и овощи несомненно должны присутствовать в нашем рационе, но не стоит забывать о том, что перед употреблением их необходимо помыть и очистить от возможных химикатов, грязи и воска. Как это сделать правильно?

Как легко очистить овощи и фрукты от химикатов

как очистить овощи и фрукты от химикатов (фото из открытых источников)

В процессе выращивания, упаковки и перевозки на многих фруктах и овощах скапливаются химикаты и опасные бактерии. Часто люди, чтобы обезопасить свое здоровье, моют продукты обычным мылом, но это большая ошибка, ведь остатки средства могут проникнуть внутрь фрукта и вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта. Точно так же горячая вода, может способствовать увяданию овощей или начнется термопроцесс.

Эксперты говорят, что в первую очередь, перед приготовлением или употреблением любых продуктов нужно помыть своим руки теплой водой с мылом, чтобы смыть микробы. Потом овощи и фрукты можно замочить в небольшой миске, покрыв их на две трети холодной водой, затем добавьте пищевую соду (из расчета 1 ч. л. на каждые 2 стакана воды). Покрутите фрукты или овощи в воде, чтобы все было равномерно распределено. Оставьте так на 15 минут. После этого прополощите овощи и фрукты в воде несколько раз, убедившись, что все стороны очищены. Достаньте продукты из воды, дайте им высохнуть, и они готовы к употреблению.

Для более плотных фруктов и овощей, таких как дыни, яблоки, морковь или картофель, используйте щетку для овощей с мягкой щетиной, чтобы очистить поверхность. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что длительное потребление продуктов, загрязненных пестицидами, может вызвать отравление, проблемы с сердечно-сосудистой системой, пищеварением, работой головного мозга, поджелудочной и других органов. Поэтому стоит знать, как избавить овощи и фрукты от этих химических веществ.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/food/1450904/how-to-wash-fruit-vegetables-baking-soda-EVG
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