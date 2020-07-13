Как избежать пищевого отравления: семь основных правил

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Светлана Шкурупий
depositphotos.com
В жаркую погоду растет количество тяжелых пищевых отравлений, связанных с ростом патогенной флоры. Главной причиной отравлений становятся испорченные продукты. На своей странице в Instagram нутрициолог Виктория Четвертак рассказала, как можно избежать расстройства пищеварения.
Выбор безопасных пищевых продуктов
Перед употреблением продуктов питания правильно их обрабатывайте и не покупайте пищу, в качестве которой сомневаетесь. Перед покупкой товаров в магазине всегда проверяйте их срок годности.
Тщательно готовьте пищу
Правильно готовьте мясо. Помните, что температура во всех его частях должна достичь 70°.
Употребляйте готовую пищу сразу после приготовления
Когда пища остывает до комнатной температуры, в ней начинается процесс размножения микробов.
Правильно храните пищевые продукты
Каждой хозяйке хорошо известно, что если неправильно готовить и хранить продукты, то пища, которую мы едим, рискует заразиться бактериям.
Часто мойте руки
Первое и главное правило взрослые должны помнить еще со школьной скамьи: "мойте руки перед едой", причем это не просто общий лозунг, а жизненно важная необходимость. Мытье рук перед приемом пищи в несколько раз снижает риск отравления.
Держите кухню в идеальной чистоте
Любая поверхность для приготовления пищи должна быть идеально чистой.
Храните еду защищенной от насекомых, грызунов и других животных
Они часто являются переносчиками патогенных микроорганизмов, которые вызывают пищевые отравления.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что можно пить и есть после пищевого отравления.
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