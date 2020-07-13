Как избежать пищевого отравления: семь основных правил

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В жаркую погоду растет количество тяжелых пищевых отравлений, связанных с ростом патогенной флоры. Главной причиной отравлений становятся испорченные продукты. На своей странице в Instagram нутрициолог Виктория Четвертак рассказала, как можно избежать расстройства пищеварения.

Выбор безопасных пищевых продуктов

Перед употреблением продуктов питания правильно их обрабатывайте и не покупайте пищу, в качестве которой сомневаетесь. Перед покупкой товаров в магазине всегда проверяйте их срок годности.

Тщательно готовьте пищу

Правильно готовьте мясо. Помните, что температура во всех его частях должна достичь 70°.

Употребляйте готовую пищу сразу после приготовления

Когда пища остывает до комнатной температуры, в ней начинается процесс размножения микробов.

Правильно храните пищевые продукты

Каждой хозяйке хорошо известно, что если неправильно готовить и хранить продукты, то пища, которую мы едим, рискует заразиться бактериям.

Часто мойте руки

Первое и главное правило взрослые должны помнить еще со школьной скамьи: "мойте руки перед едой", причем это не просто общий лозунг, а жизненно важная необходимость. Мытье рук перед приемом пищи в несколько раз снижает риск отравления.

Держите кухню в идеальной чистоте

Любая поверхность для приготовления пищи должна быть идеально чистой.

Храните еду защищенной от насекомых, грызунов и других животных

Они часто являются переносчиками патогенных микроорганизмов, которые вызывают пищевые отравления.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что можно пить и есть после пищевого отравления.

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