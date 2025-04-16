Как избавиться от жира на животе: три простые привычки от эксперта

После зимы многие замечают неприятные последствия холодного сезона – лишние килограммы, особенно в участке живота. Однако чтобы вернуться в форму помогут не радикальные диеты или изнурительные тренировки, а простые ежедневные привычки. Физиолог физических упражнений из Медицинского центра Университета Хакенсак Фрэнсис Увазурике назвал три привычки, которые помогут убрать жир на животе.

Как убрать жир на животе. Фото из открытых источников

1. Упражнения

Одно из главных правил в борьбе с жиром на животе состоит в регулярной физической активности. Как объясняет Фрэнсис Увазурике, важно найти вид активности, который доставляет удовольствие, и заниматься им почти каждый день. Это может быть быстрая ходьба, легкий бег, езда на велосипеде, плавание или танцы.

"Рекомендую делать до 30 минут физических упражнений средней интенсивности большинство дней недели", — отмечает Увазурике.

Научные исследования подтверждают эффективность высокоинтенсивных интервальных тренировок в снижении жира на животе. Но даже короткие "подвижные перерывы" во время рабочего дня приносят пользу, в частности это может быть подъем по лестнице, прогулка вместо поездки на короткие расстояния или утренняя зарядка.

2. Правильное питание

Здоровое питание – это основа любого плана снижения веса. Однако дело не только в подсчете калорий. Чтобы стимулировать организм сжигать жир, нужно создать умеренный дефицит калорий и одновременно обеспечить тело питательными веществами.

Отдавайте предпочтение продуктам, богатым белком и клетчаткой, которые помогают держать уровень сахара в крови стабильным и обеспечивают ощущение сытости надолго. Замените белую муку цельнозерновой, добавляйте в рацион больше овощей и фруктов, а также следите за достаточным потреблением белка для поддержания мышечной массы.

3. Сон

Здоровый сон продолжительностью не менее восьми часов в сутки напрямую влияет на процессы метаболизма. Как указывает исследование 2023 года, опубликованное в Sleep Medicine, недостаток сна может способствовать накоплению висцерального жира. Этот жир накапливается вокруг внутренних органов и особенно опасен для здоровья.

Как объясняет Увазурике, во время сна организм регулирует гормоны, контролирующие аппетит и энергетический обмен. Недосыпь нарушает этот баланс, провоцируя чрезмерный аппетит, замедление обмена веществ и накопление лишнего жира. Чтобы предотвратить это, физиолог советует установить регулярный график сна и расслабляться перед отдыхом, в том числе выключать телефоны за час до сна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 советах от врача, который успешно избавился от живота и похудел на 40 кг.

Также "Комментарии" писали о женщине, похудевшей на 50 килограммов. Она раскрыла свой секрет быстрой потери веса.