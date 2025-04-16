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Как избавиться от жира на животе: три простые привычки от эксперта

Физиолог Фрэнсис Увазурике дал советы, как похудеть и убрать жир на животе.

сегодня, 12:20
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Slava Kot

После зимы многие замечают неприятные последствия холодного сезона – лишние килограммы, особенно в участке живота. Однако чтобы вернуться в форму помогут не радикальные диеты или изнурительные тренировки, а простые ежедневные привычки. Физиолог физических упражнений из Медицинского центра Университета Хакенсак Фрэнсис Увазурике назвал три привычки, которые помогут убрать жир на животе.

Как избавиться от жира на животе: три простые привычки от эксперта

Как убрать жир на животе. Фото из открытых источников

1. Упражнения

Одно из главных правил в борьбе с жиром на животе состоит в регулярной физической активности. Как объясняет Фрэнсис Увазурике, важно найти вид активности, который доставляет удовольствие, и заниматься им почти каждый день. Это может быть быстрая ходьба, легкий бег, езда на велосипеде, плавание или танцы.

"Рекомендую делать до 30 минут физических упражнений средней интенсивности большинство дней недели", — отмечает Увазурике.

Научные исследования подтверждают эффективность высокоинтенсивных интервальных тренировок в снижении жира на животе. Но даже короткие "подвижные перерывы" во время рабочего дня приносят пользу, в частности это может быть подъем по лестнице, прогулка вместо поездки на короткие расстояния или утренняя зарядка.

2. Правильное питание

Здоровое питание – это основа любого плана снижения веса. Однако дело не только в подсчете калорий. Чтобы стимулировать организм сжигать жир, нужно создать умеренный дефицит калорий и одновременно обеспечить тело питательными веществами.

Отдавайте предпочтение продуктам, богатым белком и клетчаткой, которые помогают держать уровень сахара в крови стабильным и обеспечивают ощущение сытости надолго. Замените белую муку цельнозерновой, добавляйте в рацион больше овощей и фруктов, а также следите за достаточным потреблением белка для поддержания мышечной массы.

3. Сон

Здоровый сон продолжительностью не менее восьми часов в сутки напрямую влияет на процессы метаболизма. Как указывает исследование 2023 года, опубликованное в Sleep Medicine, недостаток сна может способствовать накоплению висцерального жира. Этот жир накапливается вокруг внутренних органов и особенно опасен для здоровья.

Как объясняет Увазурике, во время сна организм регулирует гормоны, контролирующие аппетит и энергетический обмен. Недосыпь нарушает этот баланс, провоцируя чрезмерный аппетит, замедление обмена веществ и накопление лишнего жира. Чтобы предотвратить это, физиолог советует установить регулярный график сна и расслабляться перед отдыхом, в том числе выключать телефоны за час до сна.

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Источник: https://www.aol.com/3-daily-habits-reduce-belly-192500416.html
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