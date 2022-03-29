Как избавиться от жира на животе с помощью одного продукта

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Светлана Шкурупий
Одной
из самых проблемных зон на теле является живот, при чем как у женщин, так и
мужчин. Если вы хотите скорректировать свою фигуру и убрать жир на животе,
тогда стоит добавить в рацион один продукт.
Как убрать живот (фото из открытых источников)
Американский
врач-диетолог Кортни Д'Анджело отметила, что тем, кто хочет похудеть обязательно
нужно употреблять яблоки. Это вкусный, питательный и бюджетный фрукт, который
обладает массой полезных свойств для здоровья. В первую очередь, стоит отметить,
что яблоки богаты клетчаткой, которая улучшает работу пищеварительной системы,
дарит на долго чувство сытости и ускоряет обменные процессы.
Плюс
ко всему, этот фрукт низкокалорийный. Исследование японских ученых показало,
что в яблоках содержатся полифенолы, которые напрямую сокращают количество
жира, откладывающегося в области брюшной полости.
Отметим,
что яблоки богаты на витамины А, С, В, Е, а также магний, фосфор, железо,
калий, цинк и другие микроэлементы, которые положительно действуют на состояние
всего организма.
Напомним,
зеленые яблоки могут навредить людям, страдающим панкреатитом и дискенезией
желчевыводящих путей, особенно в периоды обострения заболеваний. С такими
диагнозами нужно отдать предпочтение более сладким фруктам.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что яблоко — это вкусный и доступный
фрукт, который содержит много витаминов и ценных веществ, необходимых нашему
организму для правильной работы. Но пользу приносит не только мякоть, но и
кожура плода, поэтому не следует ее очищать перед употреблением.
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