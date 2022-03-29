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Как избавиться от жира на животе с помощью одного продукта

Американский врач-диетолог Кортни Д'Анджело рассказала, какой один продукт поможет избавиться от жира на животе

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Одной из самых проблемных зон на теле является живот, при чем как у женщин, так и мужчин. Если вы хотите скорректировать свою фигуру и убрать жир на животе, тогда стоит добавить в рацион один продукт.

Как избавиться от жира на животе с помощью одного продукта

Как убрать живот (фото из открытых источников)

Американский врач-диетолог Кортни Д'Анджело отметила, что тем, кто хочет похудеть обязательно нужно употреблять яблоки. Это вкусный, питательный и бюджетный фрукт, который обладает массой полезных свойств для здоровья. В первую очередь, стоит отметить, что яблоки богаты клетчаткой, которая улучшает работу пищеварительной системы, дарит на долго чувство сытости и ускоряет обменные процессы.

Плюс ко всему, этот фрукт низкокалорийный. Исследование японских ученых показало, что в яблоках содержатся полифенолы, которые напрямую сокращают количество жира, откладывающегося в области брюшной полости.

Отметим, что яблоки богаты на витамины А, С, В, Е, а также магний, фосфор, железо, калий, цинк и другие микроэлементы, которые положительно действуют на состояние всего организма.

Напомним, зеленые яблоки могут навредить людям, страдающим панкреатитом и дискенезией желчевыводящих путей, особенно в периоды обострения заболеваний. С такими диагнозами нужно отдать предпочтение более сладким фруктам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что яблоко — это вкусный и доступный фрукт, который содержит много витаминов и ценных веществ, необходимых нашему организму для правильной работы. Но пользу приносит не только мякоть, но и кожура плода, поэтому не следует ее очищать перед употреблением.

Читайте также, что будет с организмом, если есть яблоки каждый день.


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Источник: https://www.eatthis.com/best-fruit-to-eat-for-a-flat-belly/
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