Как избавиться от вредных пищевых привычек: ответ нутрициолога

У большинства из нас наверняка найдется несколько вредных пищевых привычек, от которых давно пора избавиться. Квалифицированный нутрициолог Надежда Андреева заявила, что это вполне возможно сделать, если приложить немного усилий.

Фото: unsplash. Spencer Davis

Первое, что нужно – составить четкий план действий. Только когда человек распишет подробно все шаги, которые ему нужно предпринять, тогда начнется процесс преодоления опасных зависимостей.

"Бороться с нездоровыми привычками гораздо проще, если у вас есть четкая стратегия действий. Еще одна методика, доказавшая свою эффективность — замена негативной привычки на полезную", — рассказала эксперт. Она добавила, что в этом деле необходимо всегда придерживаться ясности и помнить о главной цели.

Специалист уверена в том, что побороть вредные привычки в еде не получится без составления стратегии. Имеется в виду, что нужно взять лист бумаги и ручку, и ответить честно на несколько вопросов.

"Например: как отрицательная привычка тянет вас вниз и лишает возможности заниматься тем, чем вы хотели бы заниматься? В чем конкретно заключается вредность привычки, от которой вы хотите избавиться? Существуют ли оправдания, которые позволяют вам не отказываться от вредной привычки? Можно ли считать такие оправдания стоящими?", — объяснила нутрициолог.

Далее нужно составить ряд действий, которые постепенно помогут вытеснить вредную привычку со своей жизни, заменив ее полезной. Эксперт резюмировала, что с помощью таких методов можно добиться желаемого результата в довольно короткие сроки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые опровергли популярный миф о еде. На протяжении многих лет специалисты были уверены в том, что кушать перед сном – это плохая привычка, которая точно не приведет ни к чему хорошему, а только добавит человеку лишних килограммов. Но ученые провели новое исследование, которое доказывает нам обратное.

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