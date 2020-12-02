Как избавиться от вредных пищевых привычек: ответ нутрициолога

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Любовь Блажко
У большинства из нас наверняка найдется несколько вредных пищевых привычек, от которых давно пора избавиться. Квалифицированный нутрициолог Надежда Андреева заявила, что это вполне возможно сделать, если приложить немного усилий.
Фото: unsplash. Spencer Davis
Первое, что нужно – составить четкий план действий. Только когда человек распишет подробно все шаги, которые ему нужно предпринять, тогда начнется процесс преодоления опасных зависимостей.
Специалист уверена в том, что побороть вредные привычки в еде не получится без составления стратегии. Имеется в виду, что нужно взять лист бумаги и ручку, и ответить честно на несколько вопросов.
Далее нужно составить ряд действий, которые постепенно помогут вытеснить вредную привычку со своей жизни, заменив ее полезной. Эксперт резюмировала, что с помощью таких методов можно добиться желаемого результата в довольно короткие сроки.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые опровергли популярный миф о еде. На протяжении многих лет специалисты были уверены в том, что кушать перед сном – это плохая привычка, которая точно не приведет ни к чему хорошему, а только добавит человеку лишних килограммов. Но ученые провели новое исследование, которое доказывает нам обратное.
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