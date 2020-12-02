kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.12.2020

BTC/USD

19023.74

ETH/USD

594.28

LTC/USD

87.53

НБУ 02.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Как избавиться от вредных пищевых привычек: ответ нутрициолога
commentss НОВОСТИ Все новости

Как избавиться от вредных пищевых привычек: ответ нутрициолога

Специалист назвала несколько секретов

сегодня, 19:03
Автор:

Любовь Блажко

У большинства из нас наверняка найдется несколько вредных пищевых привычек, от которых давно пора избавиться. Квалифицированный нутрициолог Надежда Андреева заявила, что это вполне возможно сделать, если приложить немного усилий. 

Как избавиться от вредных пищевых привычек: ответ нутрициолога

Фото: unsplash. Spencer Davis

Первое, что нужно – составить четкий план действий. Только когда человек распишет подробно все шаги, которые ему нужно предпринять, тогда начнется процесс преодоления опасных зависимостей.  

"Бороться с нездоровыми привычками гораздо проще, если у вас есть четкая стратегия действий. Еще одна методика, доказавшая свою эффективность — замена негативной привычки на полезную", — рассказала эксперт. Она добавила, что в этом деле необходимо всегда придерживаться ясности и помнить о главной цели. 

Специалист уверена в том, что побороть вредные привычки в еде не получится без составления стратегии. Имеется в виду, что нужно взять лист бумаги и ручку, и ответить честно на несколько вопросов. 

"Например: как отрицательная привычка тянет вас вниз и лишает возможности заниматься тем, чем вы хотели бы заниматься? В чем конкретно заключается вредность привычки, от которой вы хотите избавиться? Существуют ли оправдания, которые позволяют вам не отказываться от вредной привычки? Можно ли считать такие оправдания стоящими?", — объяснила нутрициолог. 

Далее нужно составить ряд действий, которые постепенно помогут вытеснить вредную привычку со своей жизни, заменив ее полезной. Эксперт резюмировала, что с помощью таких методов можно добиться желаемого результата в довольно короткие сроки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые опровергли популярный миф о еде. На протяжении многих лет специалисты были уверены в том, что кушать перед сном – это плохая привычка, которая точно не приведет ни к чему хорошему, а только добавит человеку лишних килограммов. Но ученые провели новое исследование, которое доказывает нам обратное.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://actualnews.org/exclusive/372596-nutriciolog-nadezhda-andreeva-rasskazala-o-pravilah-borby-s-vrednoj-privychkoj-v-ede.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ