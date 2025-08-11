Кабачки могут быть смертельно ядовиты: как распознать опасные плоды

Рубрики
Кабачки очень популярен овощ летом. Их относительно легко выращивать и можно приготовить множество блюд. Однако мало кто знает, что в отдельных случаях кабачки могут вызвать неприятное отравление, а в некоторых случаях даже привести к смерти. Даже выращенные собственноручно кабачки могут быть смертельно опасными из-за ядовитого вещества – кукурбитацина.
Кабачок считается одним из самых универсальных овощей лета. Он подходит для супов, блинчиков, рагу и даже десертов. Однако, как и его "родственники" тыквы и огурцы, в определенных условиях он может накапливать природный токсин кукурбитацин.
Это вещество является частью защитного механизма растения от насекомых и болезней. Он не разрушается при жарке, варке или запекании, и даже самые изысканные специи не смогут скрыть его горечь.
Есть простой способ проверки ядовитого кабачка – надкусить сырой кусочек. Если вкус заметно горький, лучше выбросьте плод. Чаще всего опасные кабачки встречаются среди переспевших плодов, у растений, выращенных из собственных семян, а также в урожае после стрессовых условий, в частности из-за засухи и резких температурных изменений.
Первые признаки отравления кабачком из-за кукурбитацинов появляются уже через несколько часов. Типичными симптомами могут быть сильная диарея, рвота, спазмы в животе и общая слабость.
В тяжелых случаях возможно поражение слизистой желудочно-кишечного тракта. Один из известных смертельных случаев произошел в Германии в 2014 году, когда пенсионер умер после еды из ядовитых кабачков.
