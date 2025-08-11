Кабачки могут быть смертельно ядовиты: как распознать опасные плоды

Кабачки очень популярен овощ летом. Их относительно легко выращивать и можно приготовить множество блюд. Однако мало кто знает, что в отдельных случаях кабачки могут вызвать неприятное отравление, а в некоторых случаях даже привести к смерти. Даже выращенные собственноручно кабачки могут быть смертельно опасными из-за ядовитого вещества – кукурбитацина.

Горький вкус кабачка – признак яда. Фото из открытых источников

Горький кабачок может быть ядовитым

Кабачок считается одним из самых универсальных овощей лета. Он подходит для супов, блинчиков, рагу и даже десертов. Однако, как и его "родственники" тыквы и огурцы, в определенных условиях он может накапливать природный токсин кукурбитацин.

Это вещество является частью защитного механизма растения от насекомых и болезней. Он не разрушается при жарке, варке или запекании, и даже самые изысканные специи не смогут скрыть его горечь.

"Кукурбитацины — это тетрациклические терпены, производные кукурбитана. На сегодняшний день выделено 20 соединений почти из 1000 растений, все вещества химически устойчивы, при термической обработке не разрушаются. По механизму действия кукурбитацины напоминают действие соланина картофеля. Как соланин – это ответ на повреждение клубней картофеля, так и кукурбитацин – это ответ кабачка на любое шоковое воздействие”, – говорит химик Сергей Бесараб.

Как распознать ядовитый кабачок

Есть простой способ проверки ядовитого кабачка – надкусить сырой кусочек. Если вкус заметно горький, лучше выбросьте плод. Чаще всего опасные кабачки встречаются среди переспевших плодов, у растений, выращенных из собственных семян, а также в урожае после стрессовых условий, в частности из-за засухи и резких температурных изменений.

Первые признаки отравления кабачком из-за кукурбитацинов появляются уже через несколько часов. Типичными симптомами могут быть сильная диарея, рвота, спазмы в животе и общая слабость.

"При попадании таких тетратерпенов в кишечник и нарушении двойного липидного слоя мембраны эпителиальных клеток в кровь начинают поступать макромолекулы всего, усиливая интоксикацию. Практически разрушается один из основных клеточных защитных барьеров организма", — говорит ученый.

В тяжелых случаях возможно поражение слизистой желудочно-кишечного тракта. Один из известных смертельных случаев произошел в Германии в 2014 году, когда пенсионер умер после еды из ядовитых кабачков.

