К чему приводит дефицит йода в организме и как его восполнить

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Светлана Шкурупий
Йод
— важный микроэлемент, которые необходим для правильного функционирования
щитовидной железы и регуляции обмена веществ. Поэтому его дефицит может плохо отразиться
на состоянии здоровья. Какие симптомы указывают на недостаток этого элемента и
как его восполнить?
Дефицит йода (фото из открытых источников)
Эксперты
рассказали, что чаще всего дефицит йода в организме проявляется такими
симптомами:
-
снижение когнитивных функций (актуально для детей и подростков);
-
нарушение работы щитовидной железы;
-
повышенная утомляемость;
-
анемия;
-
склонность к отечности;
-
нарушение менструального цикла;
-
избыточный вес;
-
слабый иммунитет;
При
наличии определенных признаков, необходимо обратиться к специалисту, пройти
исследование и получить заключение специалиста.
Чаще
всего в группе риска, как сообщают эксперты, оказываются беременные, кормящие
женщины, дети до 3-хлет, подростки. Но проблема может коснуться любого другого
человека.
Если
хотите урегулировать запас йода в организме, тогда стоит пересмотреть рацион
питания. В частности, необходимо добавить в него морскую капусту, кальмары,
лосось, минтай, креветки, отруби ржаные, яичный желток, шампиньоны, молочные
продукты, бобовые, а также овощи и фрукты.
Напомним,
что распространенная информация о том, что йодная сетка — профилактика дефицита
йода в организме, а также может помочь в лечении вирусных заболеваний, является мифом. Не существует ни одного доказанного факта, который бы подтвердил
лечебные способности такого метода.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что избыток йода может привести к
гипотиреозу или состоянию, при котором возникает дефицит гормона щитовидной железы.
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