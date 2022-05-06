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К чему приводит дефицит йода в организме и как его восполнить

Эксперты рассказали, насколько организму нужен йод и к каким заболеваниям может привести его дефицит

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Йод — важный микроэлемент, которые необходим для правильного функционирования щитовидной железы и регуляции обмена веществ. Поэтому его дефицит может плохо отразиться на состоянии здоровья. Какие симптомы указывают на недостаток этого элемента и как его восполнить?

К чему приводит дефицит йода в организме и как его восполнить

Дефицит йода (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, что чаще всего дефицит йода в организме проявляется такими симптомами:

- снижение когнитивных функций (актуально для детей и подростков);

-  нарушение работы щитовидной железы;

- повышенная утомляемость;

- анемия;

- склонность к отечности;

- нарушение менструального цикла;

- избыточный вес;

- слабый иммунитет;

При наличии определенных признаков, необходимо обратиться к специалисту, пройти исследование и получить заключение специалиста.

Чаще всего в группе риска, как сообщают эксперты, оказываются беременные, кормящие женщины, дети до 3-хлет, подростки. Но проблема может коснуться любого другого человека.

Если хотите урегулировать запас йода в организме, тогда стоит пересмотреть рацион питания. В частности, необходимо добавить в него морскую капусту, кальмары, лосось, минтай, креветки, отруби ржаные, яичный желток, шампиньоны, молочные продукты, бобовые, а также овощи и фрукты.

Напомним, что распространенная информация о том, что йодная сетка — профилактика дефицита йода в организме, а также может помочь в лечении вирусных заболеваний, является мифом. Не существует ни одного доказанного факта, который бы подтвердил лечебные способности такого метода. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что избыток йода может привести к гипотиреозу или состоянию, при котором возникает дефицит гормона щитовидной железы.


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Источник: https://doctorpiter.ru/zdorove/vrach-dzhalagoniya-nazvala-simptomy-deficita-ioda-v-organizme-i-rasskazala-kak-ego-vospolnit-id728437/
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