Распространенная информация о том, что йодная сетка — профилактика дефицита йода в организма, а также может помочь в лечении вирусных заболеваний, является мифом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины в Telegram.

В Минздраве рассказали, помогает ли йодная сетка в лечении вирусных заболеваний - фото из открытых источников

В Минздраве отметили, что о "пользе" йодной сетки говорят давно — если нанести ее участок тела, это якобы должно помочь укрепить организм, избавиться от йододефицита, а также вылечить ОРВИ. Однако не существует ни одного доказанного факта, который бы подтвердил лечебные способности такого метода.

По словам специалистов, нанесения йода на кожу не поможет при кашле или других симптомах, которые появляются у подхвативших вирусное заболевание. Благодаря разогревающим свойствам раствора на некоторое время может усиливаться местная микроциркуляция крови, на этом все.

Кроме того, в Минздраве развенчали и миф о том, что при помощи нанесения йода на кожу можно определить недостаток элемента в организме. Мол, если рисунок на коже исчезает спустя три часа, то это свидетельствует о дефиците йода.

"Мы должны разочаровать вас: йодная сетка не может это сделать. К тому же, если часто наносить раствор йода на кожу, могут возникнуть высыпания, раздражение и ожоги", — отметили в ведомстве.

При появлении признаков респираторных заболеваний нужно обратиться к медикам, подчеркивают в Минздраве. А с целью предупреждения дефицита йода, рекомендуется включить в рацион продукты, имеющие в составе достаточное количество этого элемента, например, йодированную соль, морскую рыбу, морскую капусту и другие.

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