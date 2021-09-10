Эксперты назвали пять очевидных и не очень источников йода

Йод необходим для нашего здоровья и общего благосостояния. Вот 5 самых распространенных его источников и причины, по которым он нужен в рационе. Дефицит йода, как пишет The Health Site, вызывает ограниченное развитие мозга, особенно у детей, психические заболевания, проблемы с холестерином, летаргию, депрессии, усталость и нарушения веса. Избыток йода может привести к гипотиреоза или состоянием, при котором возникает дефицит гормона щитовидной железы. Вот почему важно следить за балансом йода и активно включать в наш рацион вещества, в котором его достаточно много.

Йод - фото из открытых источников

К ним относится картофель — отличный источник йода, которое можно приобрести в любом месте, и это не ударит по кошельку. Запеченная или приготовленная с кожурой картофель обеспечивает нас 60 мкг йода. Гималайская кристаллическая соль считается богатым источником йода. Все виды поваренной соли содержат йод, но они обычно теряют свои врожденные минералы через обработку. А необработанная гималайская соль содержит около 500 мкг йода. Клюква обладает антиоксидантными свойствами и является богатым источником йода. В 120 граммах клюквы около 400 мкг йода. Для заполнения дневной нормы рекомендуется съесть немного ягод или выпить стакан свежего сока.

Фасоль также считается богатым источником йода. Так в половине стакана темно-синей фасоли около 32 мкг йода. В бобах также множество клетчатки.

Напомним, украинцы за год почувствовали, насколько подорожали продукты питания. Некоторые из них стали вдвое дороже. Это касается сахара и подсолнечного масла. По данным финансово-экономического департамента Минагрополитики, закупочные цены на пшеницу (2,3 и 4 класса) в годовом измерении выросли на 16% (до 7780, 7685, 7464 грн/т без НДС соответственно). Отпускные цены на кукурузную крупу в среднем составляли 12,91 грн/кг (+24%), на пшенную крупу — 14,10 грн/кг (+ 13%); на гороховую крупу — 14,33 грн/кг (+ 20%), на ячменную крупу — 11,20 грн/кг (+31%). Цены на мясо КРС выросли на 13% — до 108,15 грн/кг с НДС, на мясо свиней — на 5% (до 89,61 грн/кг).

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