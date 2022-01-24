К чему может привести употребление белого магазинного хлеба

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Светлана Шкурупий
Отношение
к белому хлебу изменилось в последнее время — если раньше его считали одним из
главных продуктов на столе, то сегодня он считается не самой полезной пищей. И
ключевая причина кроется в его составе.
Чем опасен белый магазинный хлеб (фото из открытых источников)
Как
сообщается издание Medikforum,
врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла опасность белого хлеба. По его словам,
употребление продукта повышает риск развития инсулинорезистентности. Дело в
том, что в составе белого хлеба содержится много сахара, а он в большом
количестве может нарушить работу поджелудочной железы.
Диетолог
объяснила, что сахар, который содержится в белом хлебе истощает поджелудочную
железу, поскольку она выделяет много инсулина. В этом случае в крови повышается
уровень сахара и начинает буквально разъедать стенки сосудов. В результате иммунная система человека ослабевает, и повышается риск развития потенциально
опасных патологий.
Более
того, у белого магазинного хлеба высокий гликемический индекс (ГИ), поэтому его
частое употребление может спровоцировать лишний вес, сахарный диабет второго
типа и другие проблемы со здоровьем.
Напомним,
британские ученые обнаружили, что и в результате резкого отказа от хлеба бывают
побочные действия. Согласно научным исследованиям, было доказано, что резкий
отказ от хлеба может очень негативно повлиять на ваше самочувствие в целом.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что одним из самых популярных
продуктов в мире является хлеб. Но единственный минус состоит в том, что этот
продукт быстро портится. Как сохранить хлеб свежим и вкусным как можно дольше?
Читай
также, как выбрать самый полезный хлеб.
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