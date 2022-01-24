К чему может привести употребление белого магазинного хлеба

Отношение к белому хлебу изменилось в последнее время — если раньше его считали одним из главных продуктов на столе, то сегодня он считается не самой полезной пищей. И ключевая причина кроется в его составе.

Чем опасен белый магазинный хлеб (фото из открытых источников)

Как сообщается издание Medikforum, врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла опасность белого хлеба. По его словам, употребление продукта повышает риск развития инсулинорезистентности. Дело в том, что в составе белого хлеба содержится много сахара, а он в большом количестве может нарушить работу поджелудочной железы.

Диетолог объяснила, что сахар, который содержится в белом хлебе истощает поджелудочную железу, поскольку она выделяет много инсулина. В этом случае в крови повышается уровень сахара и начинает буквально разъедать стенки сосудов. В результате иммунная система человека ослабевает, и повышается риск развития потенциально опасных патологий.

Более того, у белого магазинного хлеба высокий гликемический индекс (ГИ), поэтому его частое употребление может спровоцировать лишний вес, сахарный диабет второго типа и другие проблемы со здоровьем.

Напомним, британские ученые обнаружили, что и в результате резкого отказа от хлеба бывают побочные действия. Согласно научным исследованиям, было доказано, что резкий отказ от хлеба может очень негативно повлиять на ваше самочувствие в целом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что одним из самых популярных продуктов в мире является хлеб. Но единственный минус состоит в том, что этот продукт быстро портится. Как сохранить хлеб свежим и вкусным как можно дольше?

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