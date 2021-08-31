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Из каких продуктов нельзя делать маски для лица

Эксперты рассказали, какие продукты нельзя использовать для приготовления масок для лица, чтобы не навредить коже

сегодня, 09:10
Автор:

Светлана Шкурупий

В интернете можно найти множество рецептов "чудо-масок" для лица, которые быстро позволяют очистить кожу и избавят от прыщей. И несмотря на то, что для их приготовления нужны привычные и бюджетные продукты, некоторые из них могут оказаться крайне опасными. 

Из каких продуктов нельзя делать маски для лица

Какие продукты нельзя наносить на лицо (фото из открытых источников)

Зубная паста

В социальных сетях часто советуют наносить зубную пасту на прыщи и черные точки, однако в составе продукта есть вещества, которые могут сделать только хуже, например, пересушить кожу и ли нарушить ее рН-баланс.

Сахар

Эксперты говорят, что для кожи лица сахар не подходит, поскольку острые края его кристаллов может вызвать микропорезы. Чтобы очистить кожу можно использовать овсянку, потому что ее текстура больше подходит для бережного отшелушивания. 

Перекись водорода

В борьбе с прыщиками ли другими раздражениями на лице перекись водорода лучше не использовать, потому что вы рискуете просто-напросто сжечь кожу, а на ее восстановление потребуется время. 

Лимонный сок

Несмотря на полезные свойства лимонного сока, эксперты не советуют с его помощью устранять недостатки кожи лица. Он может разрушить защитный слой кожи, спровоцировать появление химического ожога, а также вызвать раздражение. 

Сода

Продукт владеет довольно агрессивным рН, поэтому при контакте с кожей лица сода может разрушить эпидермальный барьер, вызвать обезвоживание и ускорить процессы старения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что опухшее лицо, тело или конечности говорят, что внутри нас скопилась лишняя жидкость. Возможно, вам не стоит пить так много воды перед сном или же необходимо ограничить в рационе следующие продукты.


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Источник: https://www.cosmo.com.ua/opasnie-maski-5-produktov-kotorie-nelzya-nanosit-na-lico/
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