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Из каких продуктов и напитков нельзя начинать день

Врач-нутрициолог Анна Белоусова рассказала, какие продукты и напитки стоит исключить из утреннего рациона

сегодня, 11:50
Автор:

Светлана Шкурупий

День нужно начинать с правильного питания, чтобы зарядить организм энергией и бодростью. Но не все продукты подходят для такой цели. Врач-нутрициолог Анна Белоусова рассказала, от чего следует отказаться утром.

Из каких продуктов и напитков нельзя начинать день

Что нельзя есть на завтрак (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что свой день не стоит начинать с цитрусовых, потому что кислоты, входящие в состав плодов, при попадании в пустой желудок способны спровоцировать изжогу, а также привести к гастриту и аллергической реакции. 

Также натощак нельзя пить сладкую газировку и кофе, потому что бодрящий напиток может снизить аппетит. 

Еще, по словам специалиста, утром следует отказаться от продуктов, которые содержат острые приправы, например, бутерброда с горчицей, хреном или чесночным соусом. Такая закуска может и подбадривает, но еще может привести к появлению гастрита и язвы. 

День нужно начинать со сбалансированного завтрака, который запустит в организме обменные процессы, поэтому позаботьтесь о том, чтобы в рационе были белки и углеводы.

Напомним, что идеальным вариантом для завтрака является каша и большинство людей выбирает овсянку. Но есть и другие виды круп, на которые стоит обратить внимание, потому что они не менее полезны для здоровья. Исследователи рассказали о пользе пшеничной каши.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетологи рекомендуют начинать день с киви, потому что этот фрукт богат на витамины А, В, Е и К, а также цинк, фосфор, магний, калий, натрий, кальций и железо. Эта комбинация полезных веществ доказывает, что "китайский крыжовник" очень полезен для всего организма, потому что укрепляет иммунитет, способствует правильной работе сердечно-сосудистой системы и является противовоспалительным средством.


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Источник: https://newsyou.info/likar-diyetolog-poyasnila-z-yakix-produktiv-ta-napo%d1%97v-ne-mozhna-pochinati-den
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