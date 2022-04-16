Исследователи назвали привычки, которые разрушают печень

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Светлана Шкурупий
Печень —
уникальный и жизненно важный орган, который выполняет в организме
множество функций, поэтому его нужно беречь. Однако, есть ряд привычек, которые
вызывают воспалительный процесс и могут нарушить работу этого органа. О чем
следует знать?
Что разрушает печень (фото из открытых источников)
Американский
гастроэнтеролог Джесси П. Хоутон говорит, что самой большой угрозой для печени
является жировая дистрофия (стеатоз) – заболевание, при котором
происходит значительное накопление жира в клетках органа. Если вовремя не
начать лечение, то эта проблема вызовет серьезные осложнения.
Основными
факторами риска ожирения печени являются ожирение, диабет и высокое потребление
подслащенных сахаром напитков и продуктов, содержащих кукурузный сироп с
высоким содержанием фруктозы.
Более
того, работе печени очень вредит частое употребление алкогольных напитков. Спирт,
попадая в орган, ответственный за его переработку, атакует клетки, разрушает
стенки печени, которые отвечают за пропуск в здоровую клетку только полезных
веществ.
Среди
вредных привычек для печени является также употребление трансжиров. Они
вызывают воспаление клеток и образование рубцов. Больше всего трансжиров
содержится в жареных продуктах и выпечке.
Еще
заболевания печени может вызвать курение сигарет и увлечение экстремальными
диетами (с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов).
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
печень — хоть и маленький, но важный орган в нашем теле, который выполняет
функцию главного "фильтра". Если хотите, чтобы она была здоровой и
работала без сбоев, следует придерживаться следующих советов.
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