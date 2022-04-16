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Исследователи назвали привычки, которые разрушают печень

Медики назвали список привычек, которые способны вызвать воспаление и навредить работе печени

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Печень — уникальный и жизненно важный орган, который выполняет в организме множество функций, поэтому его нужно беречь. Однако, есть ряд привычек, которые вызывают воспалительный процесс и могут нарушить работу этого органа. О чем следует знать?

Исследователи назвали привычки, которые разрушают печень

Что разрушает печень (фото из открытых источников)

Американский гастроэнтеролог Джесси П. Хоутон говорит, что самой большой угрозой для печени является жировая дистрофия (стеатоз) – заболевание, при котором происходит значительное накопление жира в клетках органа. Если вовремя не начать лечение, то эта проблема вызовет серьезные осложнения.

Основными факторами риска ожирения печени являются ожирение, диабет и высокое потребление подслащенных сахаром напитков и продуктов, содержащих кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Более того, работе печени очень вредит частое употребление алкогольных напитков. Спирт, попадая в орган, ответственный за его переработку, атакует клетки, разрушает стенки печени, которые отвечают за пропуск в здоровую клетку только полезных веществ.

Среди вредных привычек для печени является также употребление трансжиров. Они вызывают воспаление клеток и образование рубцов. Больше всего трансжиров содержится в жареных продуктах и выпечке.

Еще заболевания печени может вызвать курение сигарет и увлечение экстремальными диетами (с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что печень — хоть и маленький, но важный орган в нашем теле, который выполняет функцию главного "фильтра". Если хотите, чтобы она была здоровой и работала без сбоев, следует придерживаться следующих советов. 


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Источник: https://www.eatthis.com/ways-youre-ruining-your-liver/
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