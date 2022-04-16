Исследователи назвали привычки, которые разрушают печень

Печень — уникальный и жизненно важный орган, который выполняет в организме множество функций, поэтому его нужно беречь. Однако, есть ряд привычек, которые вызывают воспалительный процесс и могут нарушить работу этого органа. О чем следует знать?

Что разрушает печень (фото из открытых источников)

Американский гастроэнтеролог Джесси П. Хоутон говорит, что самой большой угрозой для печени является жировая дистрофия (стеатоз) – заболевание, при котором происходит значительное накопление жира в клетках органа. Если вовремя не начать лечение, то эта проблема вызовет серьезные осложнения.

Основными факторами риска ожирения печени являются ожирение, диабет и высокое потребление подслащенных сахаром напитков и продуктов, содержащих кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Более того, работе печени очень вредит частое употребление алкогольных напитков. Спирт, попадая в орган, ответственный за его переработку, атакует клетки, разрушает стенки печени, которые отвечают за пропуск в здоровую клетку только полезных веществ.

Среди вредных привычек для печени является также употребление трансжиров. Они вызывают воспаление клеток и образование рубцов. Больше всего трансжиров содержится в жареных продуктах и выпечке.

Еще заболевания печени может вызвать курение сигарет и увлечение экстремальными диетами (с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что печень — хоть и маленький, но важный орган в нашем теле, который выполняет функцию главного "фильтра". Если хотите, чтобы она была здоровой и работала без сбоев, следует придерживаться следующих советов.

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