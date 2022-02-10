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Пять шагов, которые помогут сохранить здоровье печени

Медики рассказали, с помощью каких простых шагов можно сохранит здоровье печени: нужно взять на заметку

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Печень — хоть и маленький, но важный орган в нашем теле, который выполняет функцию главного "фильтра". Если хотите, чтобы она была здоровой и работала без сбоев, следует придерживаться следующих советов:

Пять шагов, которые помогут сохранить здоровье печени

Как сохранить здоровье печени (фото из открытых источников)

Поддерживайте здоровый вес

Ожирение, лишний вес или недостаточный вес — факторы, которые негативно влияют на печень и могут спровоцировать различные нарушения. В связи с этим, эксперты рекомендуют поддерживать свой вес в норме, балансируя количество съеденных калорий.

Употребляйте лекарства ответственно

Не стоит самостоятельно назначать себе медицинские препараты, перед приемом лекарств необходимо проконсультироваться с врачом, потому что печень уязвима к различным добавкам, даже витаминам.

Отказ от алкоголя

Употребление алкогольных напитков негативно действует на весь организм, но одной из первых страдает печень, потому что на нее оказывается дополнительная нагрузка. Если хотите сохранить орган здоровым, тогда откажитесь от спиртного.

Соблюдайте правила гигиены

Чтобы избежать заражения гепатитом, необходимо соблюдать гигиену. Врачи рекомендуют не забывать мыть руки с мылом и заниматься сексом с презервативом, потому что гепатит передается половым путем.

Проходите профилактические осмотры

Не забывайте раз в полгода-год проходить плановые осмотры и сдавать соответствующие анализы, чтобы вовремя предотвратить развитие какого-нибудь заболевания. При любых проблемах — обращайтесь к семейному врачу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чтобы освободить печень от скопившихся токсинов, следует приготовить отвар с изюмом, ведь последний способен ускорять биохимические процессы, очищая кровь и указанный орган.


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Источник: https://meta.ua/uk/news/health/39648-yak-zberegti-zdorovya-pechinki-5-prostih-krokiv/
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