Исследование: от импульсов мозга зависит похудение и набор веса

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Израиле узнали о связи между мозгом и базальной частотой электрического тока желудка, от которой зависит будущая потеря веса на основе определенных моделей поведения человека. Об этом пишет Медикфорум.



Фото: ivona.bigmir.net

Результат фокус-группы данного исследования, публиковались в издании NeuroImage, подтверждает теорию: люди с повышенной нервной реакцией на вид и запах еды зачастую страдают перееданием и в итоге поправляются.

Ученые обнаружили, что, хотя высшие управляющие функции доминировали при потере веса, это не отразилось на моделях взаимодействия мозга.

"Следовательно, мы обнаружили, что потеря веса не зависит от силы воли человека, а напрямую от основных визуальных и обонятельных сигналов", — объясняет Гидон Леваков, аспирант, который вел научное исследование в Отделение мозговых и когнитивных наук при университете.

Оценку, во время исследования, прошли 92 человека, которые участвовали в 18-месячном курсе похудения, проведенного профессором Айрис Шай из отдела эпидемиологии. Отбирали участников в исследовательскую группу по критериям: окружность талии, количество липидов в крови и возраст.

Перед началом исследования испытуемым сделали ряд исследований мозга, а также провели поведенческие тесты для изучения исполнительных функций. Похудение испытуемых измерялось на протяжении полугода при придерживании диеты, при которой обычно ожидается максимальная потеря веса.

"Визуальная информация может быть влияющим фактором, который вызывает прием пищи. Это разумно, учитывая, что зрение является основным чувством человека", — добавил главный исследователь, профессор Авидан.





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