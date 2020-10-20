Врач назвал витамины, которые сохранят здоровье ваших глаз

Для здоровья глаз необходимо употреблять в достаточном количестве витамины А, В, С и Е. Об этом заявил врач-офтальмолог Гунир Дж. Гарг, передает издание newsyou.

Витамины, которые сохранят здоровье ваших глаз. Фото: unsplash

Специалист рассказывает, что если не заботится о своих глазах, то можно столкнуться с опасными заболеваниями. Всем нам хорошо известно, что морковь очень полезна для глаз. А все потому, что в ней содержится много витамина А, который полезен не только для роговицы, но и для сетчатки. Также он добавил, что найти этот витамин можно в тыкве, твороге, яйцах и батате.

А вот такие витамины как В6 и В12 поддерживают здоровое состояние глаз, а также предотвращают возрастную дегенерацию желтого пятна. Дефицит же этих витаминов приводит к проблемам со зрительным нервом, снижению зрения и появлению слепых пятен. Получить необходимый элемент можно с арахиса, куриного мяса и соевых бобов.

Витамины С и Е – это сильные антиоксиданты, которые являются мощным средством против катаракты. В сладком перце, клубнике, апельсинах и брокколи содержится много витамина С, поделился эксперт.



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