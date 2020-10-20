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Врач назвал витамины, которые сохранят здоровье ваших глаз

Эксперт уверен в том, что очень важно поддерживать баланс витаминов для здоровья глаз

сегодня, 17:05
Автор:

Любовь Блажко

Для здоровья глаз необходимо употреблять в достаточном количестве витамины А, В, С и Е. Об этом заявил врач-офтальмолог Гунир Дж. Гарг, передает издание newsyou.

Врач назвал витамины, которые сохранят здоровье ваших глаз

Витамины, которые сохранят здоровье ваших глаз. Фото: unsplash

Специалист рассказывает, что если не заботится о своих глазах, то можно столкнуться с опасными заболеваниями. Всем нам хорошо известно, что морковь очень полезна для глаз. А все потому, что в ней содержится много витамина А, который полезен не только для роговицы, но и для сетчатки. Также он добавил, что найти этот витамин можно в тыкве, твороге, яйцах и батате.

А вот такие витамины как В6 и В12 поддерживают здоровое состояние глаз, а также предотвращают возрастную дегенерацию желтого пятна. Дефицит же этих витаминов приводит к проблемам со зрительным нервом, снижению зрения и появлению слепых пятен. Получить необходимый элемент можно с арахиса, куриного мяса и соевых бобов.

Витамины С и Е – это сильные антиоксиданты, которые являются мощным средством против катаракты. В сладком перце, клубнике, апельсинах и брокколи содержится много витамина С, поделился эксперт. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как остановить ухудшение зрения. Проблемы со зрением могут передаваться по наследству, но скорее всего, дело в регулярной работе с компьютером, просмотром телевизора и постоянным щелканьем смартфона перед сном. Все эти факторы влияют на здоровье наших глаз, и не всегда в лучшую сторону. Сергей Чуб, который работает офтальмологом в клинике микрохирургии глаза, рассказал, как можно остановить ухудшение зрения.


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