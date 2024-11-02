Использование подсластителей может привести к серьезным болезням: какие органы под угрозой

Подсластители стали популярной альтернативой сахару, особенно среди тех, кто стремится снизить потребление калорий или контролировать уровень сахара в крови. Однако последние исследования показывают, что некоторые подсластители могут оказать негативное влияние на здоровье, сообщает портал "Комментарии".

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Употребление искусственных подсластителей может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В частности было выявлено, что потребление аспартама, ацесульфама калия и сукралозы связано с повышенным риском инсульта и ишемической болезни сердца. Исследование подчеркивает необходимость осторожного подхода к употреблению подсластителей, особенно среди людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Искусственные подсластители могут способствовать развитию сахарного диабета 2 типа. Употребление подсластителей было связано с повышенным риском инцидентов сердечно-сосудистых заболеваний, что опосредовано из-за развития диабета. Это означает, что подсластители могут оказывать влияние на метаболические процессы в организме, что приводит к нарушению регуляции уровня сахара в крови.

Национальный институт рака (NCI) исследовал возможную связь между употреблением искусственных подсластителей и развитием раковых заболеваний. Хотя результаты исследований не всегда однозначны, некоторые исследования указывают на возможную связь между употреблением подсластителей, таких как аспартам, и повышенным риском развития определенных видов рака. Этот вопрос требует дальнейших исследований, но уже сейчас следует осторожничать с употреблением больших количеств подсластителей.

Некоторые искусственные подсластители могут негативно влиять на микрофлору кишечника. В частности, было обнаружено, что подсластители, такие как сахарин, сукралоза и аспартам, могут изменять состав бактерий в кишечнике, что приводит к нарушению его функций и развитию воспалительных процессов.

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