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Именно это поможет зарядиться энергией на весь день: советы экспертов

Завтрак с белком способствует стабильному уровню энергии и снижает желание пить лишний кофе в течение дня.

18 июля 2025, 09:40
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Клименко Елена

Чтобы иметь энергию с утра и поддерживать ее в течение дня, важно потреблять достаточно белка на завтрак. Белок не только поддерживает мышцы, но и регулирует гормоны, улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и обеспечивает продолжительное чувство сытости. В отличие от простых углеводов белок дает стабильную энергию и уменьшает желание пить много кофе.

Именно это поможет зарядиться энергией на весь день: советы экспертов

Фото: скриншот

Количество белка зависит от веса, активности и целей. Для малоподвижных рекомендовано 0,8 г белка на килограмм веса, для активных – 1–1,2 г. На завтрак следует получать около 25–35 г белка, равномерно распределяя его в течение дня.

Добавлять белок в утреннюю пищу просто. Одно яйцо содержит около 6 г белка. Можно готовить бутерброды с яйцом и овощами, шакшуку, омлеты или овсянку с арахисовой пастой или белковым порошком. Молочные продукты, как греческий йогурт или творог, тоже богаты белоком и сочетаются с фруктами или орехами. Орехи и семена удобно добавлять в тосты или домашние батончики. Белковые смузи с молоком, ягодами и другими добавками – еще один быстрый вариант.

Важно не превышать норму белка, ведь избыток может нагружать почки. Существуют разные источники белка, поэтому даже веганы могут найти подходящие продукты. Планирование завтрака заблаговременно, к примеру ночная овсянка либо вареные яичка, поможет поддерживать баланс белка даже в занятые ранки.

Итак, белковый завтрак – это не просто о диете, а о качественном старте дня, повышении производительности и улучшении самочувствия. Вместо сладостей лучше выбрать йогурт, яйцо или тост с пастой для длительной энергии и сытости.

Как уже писали "Комментарии", здоровье мозга напрямую зависит от рациона питания. Современные исследования доказывают, что потребление пищи, богатой омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, витаминами и минералами, положительно влияет на когнитивные функции, память и концентрацию внимания.



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