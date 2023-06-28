logo

BTC/USD

30414.97

ETH/USD

1861.53

LTC/USD

85.69

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Идеальный месяц для похудения: ученые вычислили, когда лучше садиться на диету, чтобы сбросить быстрее вес
commentss НОВОСТИ Все новости

Идеальный месяц для похудения: ученые вычислили, когда лучше садиться на диету, чтобы сбросить быстрее вес

Чаще всего люди озадачиваются своим весом весной – хотят привести тело в форму, чтобы летом не стыдно было раздеться на пляже. Мотивация железная, но время не совсем удачное

сегодня, 16:20
Автор:
avatar

Козаренко Люда
Поделитесь публикацией:

Идеальный месяц для похудения: ученые вычислили, когда лучше садиться на диету, чтобы сбросить быстрее вес

Эффективнее всего садиться на диету зимой (фото из открытых источников)

Британские ученые провели исследования, разрушающие представление большинства людей относительно того, когда следует вводить в рацион пищевые ограничения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как оказалось, самый лучший месяц для похудения – январь.

Специалисты Оксфордского университета пришли к такому выводу, когда наблюдали за почти 85 тысячами участников программы профилактики диабета. Ни у кого из них диабет не был диагностирован, но все имели повышенное содержание сахара в крови. Чтобы избежать тяжелого заболевания, в течение почти двух лет всем рекомендовалось вести здоровый образ жизни: кроме занятия спортом или любой физической активности, в программу входило   правильное питание и снижение веса.

Уже через полгода участники похудели в среднем на 2 килограмма. Однако, проанализировав результаты, диетологи сделали интересное наблюдение: за одинаковый отрезок времени тот, кто сел на диету в январе, потерял больше веса, чем тот, кто начал ее летом – 2,5 килограмма и 1,6 килограмма соответственно.

Ученые допускают, что это объясняется с чисто психологической точки зрения: подсознательным желанием, чтобы в новом году все было по-новому – лучше, чем раньше (в том числе и в плане внешнего вида – формы и веса). А еще тем, что после рождественских праздников и традиционного для многих переедания появляются лишние килограммы, от которых хочется как можно быстрее избавиться. Поэтому сил для этого прилагается больше по сравнению с летом, когда вокруг много соблазнов и хочется расслабиться. И результат, соответственно, лучше.

Однако какой бы ни была причина, это не так уж принципиально. Главное, чтобы процесс уменьшения веса был продуман и не навредил здоровью.

Ранее "Комментарии" писали о том, какие диеты врачи считают самыми опасными для здоровья.

Еще "Комментарии" разбирались, что поможет проснуться, если совсем не выспался.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!