Идеальный месяц для похудения: ученые вычислили, когда лучше садиться на диету, чтобы сбросить быстрее вес

Эффективнее всего садиться на диету зимой (фото из открытых источников)

Британские ученые провели исследования, разрушающие представление большинства людей относительно того, когда следует вводить в рацион пищевые ограничения.

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Как оказалось, самый лучший месяц для похудения – январь.

Специалисты Оксфордского университета пришли к такому выводу, когда наблюдали за почти 85 тысячами участников программы профилактики диабета. Ни у кого из них диабет не был диагностирован, но все имели повышенное содержание сахара в крови. Чтобы избежать тяжелого заболевания, в течение почти двух лет всем рекомендовалось вести здоровый образ жизни: кроме занятия спортом или любой физической активности, в программу входило правильное питание и снижение веса.

Уже через полгода участники похудели в среднем на 2 килограмма. Однако, проанализировав результаты, диетологи сделали интересное наблюдение: за одинаковый отрезок времени тот, кто сел на диету в январе, потерял больше веса, чем тот, кто начал ее летом – 2,5 килограмма и 1,6 килограмма соответственно.

Ученые допускают, что это объясняется с чисто психологической точки зрения: подсознательным желанием, чтобы в новом году все было по-новому – лучше, чем раньше (в том числе и в плане внешнего вида – формы и веса). А еще тем, что после рождественских праздников и традиционного для многих переедания появляются лишние килограммы, от которых хочется как можно быстрее избавиться. Поэтому сил для этого прилагается больше по сравнению с летом, когда вокруг много соблазнов и хочется расслабиться. И результат, соответственно, лучше.

Однако какой бы ни была причина, это не так уж принципиально. Главное, чтобы процесс уменьшения веса был продуман и не навредил здоровью.

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