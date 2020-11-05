Хуже, чем сахар: продукты, разрушающие здоровье

Есть продукты, улучшающие работу нашего организма, а есть те, которые серьезно вредят здоровью, повышая риск развития многих заболеваний. Какие же продукты стоит полностью исключить из рациона?

продукты питания | фото с открытых источников

Химические подсластители

Такие подсластители, как аспартам и сахарин ухудшают обмен веществ. Попадая в организм человека, они распадаются на аминокислоты и метанол, последний, в свою очередь, может трансформироваться в тяжелый яд. Поэтому, увлекаясь подсластителями, вы можете серьезно навредить здоровью.

Энергетики

В составе энергетиков очень много сахара, стимуляторов и других химических добавок, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, нарушают ритмы сна и бодрствования, а также способствуют резкой смене настроения.

Нитриты

Это химические неорганические соединения, входящие в состав сосисок, колбас, бекона и других мясных изделиях, которые могут долго хранится. При обработке нитриты соединяются с мясом, образовывая канцерогены. А это увеличивает риск развития опасных заболеваний, в частности рака.

Попкорн для микроволновки

Приготовить дома попкорн проще простого, достаточно купить его в супермаркете и закинуть пакет в микроволновку. Но многие даже не подозревают о том, что во время приготовления в попкорне выделятся кислота PFOA, употребление которой приводит к мутации клеток.

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