Хуже, чем сахар: продукты, разрушающие здоровье

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Светлана Шкурупий
Есть продукты, улучшающие работу нашего организма, а есть те, которые серьезно вредят здоровью, повышая риск развития многих заболеваний. Какие же продукты стоит полностью исключить из рациона?
продукты питания | фото с открытых источников
Химические подсластители
Такие подсластители, как аспартам и сахарин ухудшают обмен веществ. Попадая в организм человека, они распадаются на аминокислоты и метанол, последний, в свою очередь, может трансформироваться в тяжелый яд. Поэтому, увлекаясь подсластителями, вы можете серьезно навредить здоровью.
Энергетики
В составе энергетиков очень много сахара, стимуляторов и других химических добавок, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, нарушают ритмы сна и бодрствования, а также способствуют резкой смене настроения.
Нитриты
Это химические неорганические соединения, входящие в состав сосисок, колбас, бекона и других мясных изделиях, которые могут долго хранится. При обработке нитриты соединяются с мясом, образовывая канцерогены. А это увеличивает риск развития опасных заболеваний, в частности рака.
Попкорн для микроволновки
Приготовить дома попкорн проще простого, достаточно купить его в супермаркете и закинуть пакет в микроволновку. Но многие даже не подозревают о том, что во время приготовления в попкорне выделятся кислота PFOA, употребление которой приводит к мутации клеток.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты "снимают стресс" по утрам.
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