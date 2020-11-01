Диетолог назвала продукты, «снимающие стресс» по утрам

Для многих людей утро начинается с тревоги. Это состояние сопровождается вялостью, разбитостью, оно очень угнетает и мешает полноценно работать или заниматься другими делами. Эксперт в области питания Майя Феллер утверждает, что для нормализации нервной системы нужно, в первую очередь, правильно сбалансировать свой завтрак. Об этом сообщает издание HuffPost.

"Утренняя тревога" возникает из-за высокого уровня кортизола в организме, выброс которого могут спровоцировать регулярные стрессы, перегрузки, переживания, а также заболевания эндокринной системы. Причин может быть много.

Чтобы утро начиналось с позитивного настроя, нужно пересмотреть свой рацион питания. Добавьте в меню продукты, богатые на омега-3 жирные кислоты, витамин В, а также магний, который улучшают работу нервной системы. Майя Феллер рекомендует завтракать яйцами, овсянкой, свежими фруктами и ягодами, в частности авокадо и киви.

Также эксперт советует ограничить в рационе соль и различные сладости. Людям, испытывающим стресс по утрам следует отказаться от кофе, потому что этот напиток ускоряет сердцебиение и усиливает ощущение тревоги.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя завтракать только кашей.

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