Холодные руки и ноги: как улучшить циркуляцию крови

Если у вас постоянно мерзнут руки или ноги, то чаще всего причина этого кроется в проблемах с кровообращением. Как улучшить его циркуляцию?

Как улучшить циркуляцию крови / Фото: newstes.ru

Специалисты отмечают, что плохое кровообращение поражает людей всех возрастов и категорий. Эта проблема может возникнуть по множеству причин, например: сидячая или стоячая работа, плохое питание, ожирение и лишний вес, отсутствие физической активности, вредные привычки, а также генетика.

Первый признак того, что у вас есть проблемы с циркуляцией крови — холодные конечности. Но улучшить состояние организма можно с помощью нескольких обычных конфигураций.

Чтобы улучшить кровообращение, вы должны обратить внимание на диету и физические упражнения, но есть некоторые домашние средства, которые могут улучшить кровообращение.

Вот несколько советов по его улучшению:

- Пейте 1,5 литра воды в день.

- Употребляйте зеленый чай вместо кофе.

- Избегайте алкоголя.

Регулярно выполняйте упражнения: ходьбу, плавание, езду на велосипеде, а также аэробику, упражнения в течение 30 минут в день помогут улучшить кровообращение.

Кроме этого, избегайте употребления продуктов с высоким содержанием соли (натрия), а добавьте в свой рацион ананас, имбирь, розмарин, петрушку, корицу, а также сельдерей.

Напомним, что здоровье и самочувствие человека зависят от множества факторов, одним из которых является качество крови. Чтобы улучшить этот показатель, специалисты посоветовали добавить в рацион следующие продукты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что повышенный сахар в крови существенно влияет на работоспособность и общее самочувствие человека. Избежать этого можно, если в ежедневное меню включить несколько полезных продуктов.

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