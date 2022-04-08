Голова раскалывается: как избавиться от боли без таблеток

Головная боль может возникнуть внезапно и причинить ряд неудобств, поскольку мешает человеку нормально функционировать. Если у вас нет лекарств, которые могут ее унять, эксперты назвали другие способы, как можно облегчить состояние.

Как снизить головную боль, если под рукой нет таблеток (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что сейчас в украинцев обострились мигрени и головные боли из-за постоянного стресса, усталости и волнения. Также ухудшение самочувствия может возникнуть из-за недостатка сна, недоедания и страха. Но есть способы, которые могут помочь.

Контрастный душ

Если у вас есть возможность, попробуйте принять контрастный душ в течение нескольких минут. Каждые 15-30 секунд меняйте воду с теплой на прохладную. После этого следует отдохнуть и не перегружать себя лишними делами.

Точечный массаж

Когда голова болит, нужно найти место боли и помассировать его. Иногда это очень хорошо помогает и боль проходит. Делать массаж следует круговыми движениями в течение минуты. Если причиной головной боли является работа за компьютером, стоит отвлечься, найти точку между бровями, которая находится в центре головы, и массировать ее.

Выпить чай

Все мы знаем, что мятный чай успокаивает. Он снимает напряжение, помогает расслабиться и улучшает мозговую деятельность. А еще следует знать, что липовый работает как антистрессовый препарат. Ромашковый чай уменьшает боль и лучше его пить во второй половине дня. А зелёный чай помогает вывести токсины из организма и нормализует давление.

Покушать

Причиной головных болей может быть недоедание. Люди пренебрегают приемами пищи и говорят, что им даже крошка в рот не лезет. Однако это истощает наш организм, и мы теряем силы.

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