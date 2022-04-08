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Голова раскалывается: как избавиться от боли без таблеток

Эксперты рассказали, какие способы помогут избавиться от головной боли, если под рукой нет таблеток

сегодня, 02:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Головная боль может возникнуть внезапно и причинить ряд неудобств, поскольку мешает человеку нормально функционировать. Если у вас нет лекарств, которые могут ее унять, эксперты назвали другие способы, как можно облегчить состояние.

Голова раскалывается: как избавиться от боли без таблеток

Как снизить головную боль, если под рукой нет таблеток (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что сейчас в украинцев обострились мигрени и головные боли из-за постоянного стресса, усталости и волнения. Также ухудшение самочувствия может возникнуть из-за недостатка сна, недоедания и страха. Но есть способы, которые могут помочь.

Контрастный душ

Если у вас есть возможность, попробуйте принять контрастный душ в течение нескольких минут. Каждые 15-30 секунд меняйте воду с теплой на прохладную. После этого следует отдохнуть и не перегружать себя лишними делами.

Точечный массаж

Когда голова болит, нужно найти место боли и помассировать его. Иногда это очень хорошо помогает и боль проходит. Делать массаж следует круговыми движениями в течение минуты. Если причиной головной боли является работа за компьютером, стоит отвлечься, найти точку между бровями, которая находится в центре головы, и массировать ее.

Выпить чай

Все мы знаем, что мятный чай успокаивает. Он снимает напряжение, помогает расслабиться и улучшает мозговую деятельность. А еще следует знать, что липовый работает как антистрессовый препарат. Ромашковый чай уменьшает боль и лучше его пить во второй половине дня. А зелёный чай помогает вывести токсины из организма и нормализует давление.

Покушать

Причиной головных болей может быть недоедание. Люди пренебрегают приемами пищи и говорят, что им даже крошка в рот не лезет. Однако это истощает наш организм, и мы теряем силы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как измерять давление без тонометра в домашних условиях.


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Источник: https://vikna.tv/ru/styl-zhyttya/golova-raskleivaetsya-chto-delat-i-kak-izbavitsya-ot-boli-bez-tabletok
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