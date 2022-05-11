Голодать не придется: 5 простых шагов, которые помогут похудеть

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Светлана Шкурупий
Если
хотите подкорректировать свою фигуру к лету, то постарайтесь обойтись без жестких
диет и постоянного подсчета калорий. Важно пересмотреть рацион и запомнить
несколько шагов, которые помогут приблизить вас к цели.
Как похудеть (фото из открытых источников)
Съедайте на три
кусочка меньше, чем обычно
Во
время трапезы положите в тарелку свою обычную норму пищи, а потом выложите три
ложки или три кусочка. На чувстве насыщения это особо не отразится, но вы
снизите количество калорий, употребляемых за день (приблизительно 100-200). На
первый взгляд, это совсем немного, но в месяц это порядка 2 килограммов лишнего
веса.
Ешьте медленно
Чем
медленнее вы едите, тем быстрее наедаетесь. Тут совсем простой механизм —
мозг понимает, что вы наелись, примерно через 20 минут после того, как это на
самом деле произошло. А представьте, сколько еще вы успеете накидать в желудок
за эти 20 минут!
Включите в рацион
любимые продукты
Необязательно
съедать ведро мороженого или сковородку жареной картошки — одного
стаканчика и небольшой порции будет достаточно. Тогда не придется бороться с
раздражающим чувством, что вы все время чем-то жертвуете ради фигуры.
Используйте правило "через один"
Это
правило касается вечеринок. Полностью отказаться от алкоголя — эта идея похвальная,
но, если вы не готовы на такие жертвы, тогда вспомните это правило. Суть его
такова: нужно чередовать алкогольный напиток с несладким безалкогольным.
Минеральная или обычная вода, к примеру, отлично подойдут. А вот кола или
сок — не особо. Так вы сэкономите и деньги, и калории, и останетесь
относительно трезвым.
Пейте воду перед едой
Желудок,
полный воды, начнет медленно и лениво посылать мозгу сигнал, что кушать не
очень-то и хочется. И в результате вы съедите меньше, чем могли бы. К тому же
это помогает увлажнять организм изнутри: вода нужна и коже, и системе
пищеварения, и кровеносной системе.
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издание "Комментарии" сообщало, какие специи помогают похудеть.
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