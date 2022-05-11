Голодать не придется: 5 простых шагов, которые помогут похудеть

Если хотите подкорректировать свою фигуру к лету, то постарайтесь обойтись без жестких диет и постоянного подсчета калорий. Важно пересмотреть рацион и запомнить несколько шагов, которые помогут приблизить вас к цели.

Как похудеть (фото из открытых источников)

Съедайте на три кусочка меньше, чем обычно

Во время трапезы положите в тарелку свою обычную норму пищи, а потом выложите три ложки или три кусочка. На чувстве насыщения это особо не отразится, но вы снизите количество калорий, употребляемых за день (приблизительно 100-200). На первый взгляд, это совсем немного, но в месяц это порядка 2 килограммов лишнего веса.

Ешьте медленно

Чем медленнее вы едите, тем быстрее наедаетесь. Тут совсем простой механизм — мозг понимает, что вы наелись, примерно через 20 минут после того, как это на самом деле произошло. А представьте, сколько еще вы успеете накидать в желудок за эти 20 минут!

Включите в рацион любимые продукты

Необязательно съедать ведро мороженого или сковородку жареной картошки — одного стаканчика и небольшой порции будет достаточно. Тогда не придется бороться с раздражающим чувством, что вы все время чем-то жертвуете ради фигуры.

Используйте правило "через один"

Это правило касается вечеринок. Полностью отказаться от алкоголя — эта идея похвальная, но, если вы не готовы на такие жертвы, тогда вспомните это правило. Суть его такова: нужно чередовать алкогольный напиток с несладким безалкогольным. Минеральная или обычная вода, к примеру, отлично подойдут. А вот кола или сок — не особо. Так вы сэкономите и деньги, и калории, и останетесь относительно трезвым.

Пейте воду перед едой

Желудок, полный воды, начнет медленно и лениво посылать мозгу сигнал, что кушать не очень-то и хочется. И в результате вы съедите меньше, чем могли бы. К тому же это помогает увлажнять организм изнутри: вода нужна и коже, и системе пищеварения, и кровеносной системе.

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