Кофе — наиболее популярный и любимый многими утренник напиток. Однако не все знают о правилах его хранения, что сказывается на вкусе бодрящего напитка, а иногда и приносит вред организму. Об этом пишет издание OBOZREVATEL со ссылкой на The Telegraph.

Где категорически запрещено хранить кофе - фото из открытых источников

Отмечается, что в холодильнике хранить кофе категорически запрещено в холодильнике, поскольку, во-первых, это приведет к тому, что вкус напитка испортится. Кофе может легко впитывать запахи других продуктов, в частности, рыбы, мяса или сыра.

Также кофе, как и многие другие продукты питания и напитки портятся под воздействием воздуха. Поэтому наиболее удачным местом для его хранения является герметичный контейнер либо вакуумные пакеты. При этом для хранения стоит выбрать прохладное место.

Опытный дегустатор Мартин Исарк отмечает, что кофе нужно пить в течение нескольких часов после обжаривания и помола кофейных зерен, что будет способствовать более яркому и насыщенному аромату и вкусу.

Напомним, что американские диетологи уверены, что кофе приносит много пользы здоровью, однако есть случаи, когда употребление напитка может сыграть не на пользу организму, а некоторые исследователи говорят о том, что кофе может даже укоротить жизнь. В связи с этим американские эксперты назвали три случая, когда кофе становится опасным.

Ранее портал "Комментарии" писал, что врач-диетолог Ева Шишова рассказала, какие кофейные напитки можно употреблять тем, кто следит за своей фигурой, а какие — лучше исключить из рациона (в этих напитках содержится молоко, сахар, а могут и различные сиропы, которые хоть и делают вкус приятным, но могут оставить свой след на талии).













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