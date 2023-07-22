Фиолетовые продукты нужно есть каждый день: врачи объясняют, в чем их уникальность

Цвет здоровь - фиолетовый (фото из открытых источников)

Фиолетовые помидоры, баклажаны, спаржа, капуста, перец, инжир, виноград, ежевика, голубика и т.д. могут украсить любое блюдо. Однако природа создала их такими не только для того, чтобы радовали глаз – эти плоды обладают уникальными свойствами.

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Прежде всего, их свойства обусловлены наличием в овощах и фруктах антоциана – растительного флавоноида, пигмента, который, собственно, и окрашивает их в такой привлекательный цвет. Он укрепляет стенки сосудов, борется с воспалением эндотелия, провоцирующего сердечные заболевания, защищает артерии от тромбов, снижает уровень окислительного стресса организма, АД и уровень плохого холестерина.

Американские ученые в течение 18 лет наблюдали за почти 94 000 женщин в возрасте от 25 до 42 лет, которые в начале эксперимента не испытывали проблем с сердцем. Исследование показало: у женщин, употреблявших трижды в неделю продукты фиолетового цвета, вероятность сердечного приступа была ниже на 32% по сравнению с теми, кто вообще не ел фиолетовых продуктов или делал это редко.

Антоцианы, а также полифенол ресвератрол способны улучшить работу мозга и замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера и др.).



Британские ученые сообщают, что у экспериментальной группы пожилых людей с легкой деменцией, которым в течение нескольких месяцев ежедневно давали вишневый сок, богатый антоцианами, наблюдалось улучшение памяти и когнитивных функций.

Кроме того, антоцианы обладают пробиотическими свойствами – поддерживают здоровье кишечника. Финские ученые после тестирований пришли к выводу, что они предотвращают заболевание диабетом.

Кроме антоцианов и ресвератрола в фиолетовых продуктах содержатся антиоксиданты, которые борются со старением организма, предотвращают развитие онкологических заболеваний и расстройств нервной системы, оказывают противовоспалительное действие. И еще много полезных микроэлементов, которые укрепляют сетчатку глаза, помогают бороться с усталостью глаз, снижают внутриглазное давление.

Считается, что даже смотреть на фиолетовый цвет очень полезно: он улучшает настроение, повышает выносливость и работоспособность и пробуждает интуицию.

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