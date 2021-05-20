Факты о фруктах и овощах, которые вы могли не слышать

Фрукты и овощи должны составлять основу любого рациона, ведь они содержат много витаминов, микроэлементов и ценных веществ, поддерживающих работу всего организма. А какие интересные факты об этих продуктах вы могли не знать?

Что нужно знать о фруктах и овощах / фото: 1zoom

Не кофе, а яблоки

Оказывается, что яблоки более эффективны для пробуждения по утрам, чем любимый многими бодрящий напиток;

Ежьте огурцы перед сном

Употребление огурцов перед сном может помочь вам проснуться свежими, без головной боли и усталости;

Бананы для энергии

Всего два банана обеспечат вас достаточным количеством энергии для интенсивной 90-минутной тренировки;

Морковь для ходьбы

А три моркови дадут вам энергию для ходьбы на 5 километров. Сначала ее выращивали как лекарство, а не как пищу;

Не бананы, а чудо-фрукт

Бананы снижают уровень "плохого" холестерина в крови, помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и сердечной системы.

Клубника от ртути

Средняя по размерам клубника имеет 200 семян, которые очищают организм от ртути;

"Китайская актинидия"

В киви в два раза больше витамина С, чем в апельсине. И правильное название этого фрукта "китайская актинидия".

Апельсины против свободных радикалов

В составе апельсинов есть антиоксиданты, которые убивают свободные радикалы в организме, предотвращая развитие серьезных заболеваний и замедляя процесс старения.

Ежевика для иммунитета

Эта вкусная ягода уменьшает воспаление, борется с инфекциями и повышает иммунную систему организма;

Ананас для настроения

Ананас содержит аминокислоту триптофан, которая способствует выработке серотонина, тем самым улучшая настроение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя использовать фрукты для перекусов.

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