Факты о фруктах и овощах, которые вы могли не слышать

BTC/USD
39900.72
ETH/USD
2664.09
LTC/USD
207.94
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Фрукты и овощи должны составлять основу любого рациона, ведь они содержат много витаминов, микроэлементов и ценных веществ, поддерживающих работу всего организма. А какие интересные факты об этих продуктах вы могли не знать?
Что нужно знать о фруктах и овощах / фото: 1zoom
Не кофе, а яблоки
Оказывается, что яблоки более эффективны для пробуждения по утрам, чем любимый многими бодрящий напиток;
Ежьте огурцы перед сном
Употребление огурцов перед сном может помочь вам проснуться свежими, без головной боли и усталости;
Бананы для энергии
Всего два банана обеспечат вас достаточным количеством энергии для интенсивной 90-минутной тренировки;
Морковь для ходьбы
А три моркови дадут вам энергию для ходьбы на 5 километров. Сначала ее выращивали как лекарство, а не как пищу;
Не бананы, а чудо-фрукт
Бананы снижают уровень "плохого" холестерина в крови, помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и сердечной системы.
Клубника от ртути
Средняя по размерам клубника имеет 200 семян, которые очищают организм от ртути;
"Китайская актинидия"
В киви в два раза больше витамина С, чем в апельсине. И правильное название этого фрукта "китайская актинидия".
Апельсины против свободных радикалов
В составе апельсинов есть антиоксиданты, которые убивают свободные радикалы в организме, предотвращая развитие серьезных заболеваний и замедляя процесс старения.
Ежевика для иммунитета
Эта вкусная ягода уменьшает воспаление, борется с инфекциями и повышает иммунную систему организма;
Ананас для настроения
Ананас содержит аминокислоту триптофан, которая способствует выработке серотонина, тем самым улучшая настроение.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя использовать фрукты для перекусов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
efendi
сегодня, 11:40
Ежьте - что это за глагол и кто так пишет. Проверяйте ошибки