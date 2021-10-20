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Этот сок эффективно способствует снижению давления

Основное влияние цитрусового на артериальное давление заключается в том, что его вещества непосредственно влияют на повышение эластичности и упругости сосудов

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий

Польза сока лимона обуславливается наличием различных витаминов, кислот и минералов. Этот натуральный напиток приводит в тонус организм, увеличивает работоспособность и стимулирует мозговую деятельность. Лимонный сок прекрасно дополняет готовые блюда и может стать альтернативой соусов или соли. Добавить лимонный сок можно в овощной салат, приправить им мясо или рыбу, а также добавить в десерты или выпечку. Чем же полезен лимонный сок? Об этом пишет biolokus.

Этот сок эффективно способствует снижению давления

Сок - фото из открытых источников


Основное влияние цитрусового на артериальное давление заключается в том, что его вещества непосредственно влияют на повышение эластичности и упругости сосудов. Наличие в нем калия способствует поддержанию сердечной мускулатуры, а также этот минерал непосредственно участвует в урегулировании кровотока в организме, снижая риск появления аритмии. Еще одним положительным свойством лимонного сока является то, что он помогает блокировать выработку гормона ангиотензина, который провоцирует сужение сосудов и препятствует нормальному прохождению клеток крови. Также эксперты рекомендовали регулярно отслеживать уровень давления, особенно с возрастом. Они напомнили, что идеальным артериальным давлением обычно считается от 90/60 до 120/80. А вот показатели артериального давления от 120/80 до 140/90 могут означать, что человек рискует здоровьем.


Напомним, медики рекомендуют обогатить свой рацион томатный соком, потому что этот напиток обладает многими полезными свойствами, в частности очищает организм от токсинов и снижает холестерин. Известно, что в составе томатного сока есть витамины А, С, Е, РР, а также железо, фосфор, кальций, калий и другие вещества, которые положительно сказываются на работе организма. Исследователи выяснили, что частое употребление сока из томатов способствует профилактике высокого уровня холестерина, а это в свою очередь, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.


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Источник: https://biolokus.ru/tsitrusy/limon/kak-limon-vliyaet-na-davlenie.html
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