Это совсем не овсянка или гречка: стало известно, какая каша наиболее полезна для украинцев
Это совсем не овсянка или гречка: стало известно, какая каша наиболее полезна для украинцев

Этот недооцененный продукт следует снова включить в наше питание – он и полезен, и питателен.

18 августа 2025, 07:30
Автор:
Клименко Елена

Мы привыкли считать овсянку идеальным выбором для завтрака, а гречку – главным источником пользы в ежедневном питании. Но есть еще одна каша, которая по своим свойствам превосходит обе. Речь идет о перловке — ячменной крупе, которая сохранила максимум природной пользы и возвращает себе заслуженное место в здоровом рационе, сообщает "Радио Трек".

Это совсем не овсянка или гречка: стало известно, какая каша наиболее полезна для украинцев

Фото: из открытых источников

Почему перловка стоит внимания

Долгое время жемчужную кашу считали простой, "солдатской" едой. Но современная наука доказывает: этот доступный продукт обладает поразительными преимуществами для здоровья.

1. Настоящий витаминно-минеральный коктейль

В ее составе – витамины B1, B2, B3, B6, микроэлементы (магний, фосфор, железо, цинк, медь, марганец), которые поддерживают работу органов и систем.

2. Бета-глюканы – защита сердца

Эти природные вещества способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и оказывают положительное влияние на состояние сосудов.

3. Высокое содержание клетчатки

Каша надолго дает ощущение сытости, помогает нормализовать вес и улучшает пищеварение.

4. Усиление иммунитета

Аминокислоты, в частности лизин, поддерживают обновление тканей, синтез коллагена и защищают организм на клеточном уровне.

5. Естественный пребиотик

Перловка стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике, тем самым укрепляя пищеварительную систему.

6. Низкий гликемический индекс

Ее употребление способствует стабильному уровню глюкозы в крови, что особенно важно для профилактики диабета.

7. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Регулярное потребление помогает снизить риски гипертонии, атеросклероза и даже инсульта.

8. Противовоспалительные свойства

Активные соединения в перловке способны снижать уровень воспалительных процессов в теле.

Почему перловка выигрывает у гречихи и овсянки

Жемчужная крупа содержит больше бета-глюканов и магния, чем овсянка, а ее клетчатка переваривается медленнее, что обеспечивает стабильную энергию в течение всего дня. По сравнению с гречкой она положительно влияет на микрофлору кишечника и имеет высшее содержание селена — мощного антиоксиданта, замедляющего старение клеток.

Как добавить перловку в рацион

Вариантов использования перловки – множество:

·          как гарнир к мясным или рыбным блюдам;

·          в сытных супах, особенно с грибами или мясом;

·          в салатах с зеленью, сырами и орехами;

·          как сладкая каша на завтрак с фруктами, ягодами, медом;

·          в запеканках или начинках.

Как уже писали "Комментарии", группа ученых из Нанкинского медицинского университета (Китай) обнаружила возможную прямую связь между нарушениями сна и состоянием кишечной микрофлоры. Исследование, опубликованное в журнале General Psychiatry, основывается на масштабном анализе — более 386 тысяч случаев бессонницы и 26 тысяч образцов микробиому.



