Это лучший фрукт по версии кардиолога

Сердечно-сосудистые заболевания остаются наиболее частой причиной смерти в мире. Но наряду с медицинскими методами лечение все большее внимание уделяется роли питания в профилактике болезней сердца. По словам кардиологов, одним из лучших природных средств может стать авокадо.

Почему кардиологи советуют есть авокадо. Фото из открытых источников

Член Американского колледжа кардиологии доктор Сара Александер называет авокадо "идеальным фруктом для сердца". Он богат компонентами, которые способствуют снижению уровня холестерина, нормализуют артериальное давление и поддерживают здоровье сосудов.

По ее словам, авокадо стало настоящим фаворитом среди специалистов по сердечно-сосудистой медицине не только из-за своего приятного вкуса, но и благодаря уникальному составу.

Польза авокадо

Калий

Половина авокадо содержит около 500 мг калия, что больше, чем средний банан. Калий помогает уравновесить негативное влияние натрия, содержащегося в соли на давление и таким образом снижает риск гипертонии.

Антиоксиданты

Авокадо богат витамином Е, каротиноидами и другими антиоксидантами, защищающими клетки сосудистой стенки от повреждений.

Ненасыщенные жиры

Это "здоровые" жиры, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина. Исследования показывают, что регулярное употребление авокадо может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний до 22%.

Клетчатка

Половина авокадо содержит до 7 грамм клетчатки. Это почти четверть рекомендуемой суточной нормы. Клетчатка связывает молекулы холестерина в кишечнике, способствуя их выведению из организма.

Кардиолог Сара Александер подчеркивает, что авокадо не просто модный ингредиент в салатах или тостах. Это настоящий суперфуд, который может помочь защитить сердце. Один продукт не решит всех проблем, но как часть сбалансированного питания он способен существенно улучшить состояние здоровья.

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