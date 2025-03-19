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Этим людям нельзя есть маринованные огурцы: они могут попасть в беду

Кому нельзя есть маринованные огурцы и какой от них может быть вред здоровью.

сегодня, 15:15
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Автор:
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Slava Kot

Маринованные огурцы считаются одним из любимых продуктов многих украинцев. Они не только придают блюдам пикантности, но и содержат полезные пробиотики, улучшающие пищеварение. Однако, несмотря на все преимущества, не каждому они подходят. Для некоторых людей употребление маринованных продуктов может оказывать негативное влияние на здоровье.

Этим людям нельзя есть маринованные огурцы: они могут попасть в беду

Маринованные огурцы. Фото из открытых источников

Кому следует ограничить употребление маринованных огурцов

1. Люди с повышенной кислотностью желудка

Маринованные огурцы имеют кислую реакцию, что может усугубить состояние людей с гастритом или язвенной болезнью. Они могут вызвать раздражение слизистой желудка и способствовать усилению симптомов, таких как изжога, боль и дискомфорт.

2. Люди с гипертонией

Огурцы, приготовленные маринованием, содержат большое количество соли и натрия, что может повысить артериальное давление. Для людей с гипертонией или предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям чрезмерное употребление соленых продуктов опасно.

3. Люди с проблемами почек

Высокое содержание натрия в маринованных огурцах увеличивает нагрузку на почки. Поэтому людям с хроническими заболеваниями почек следует избегать избытка соленых продуктов в рационе.

Если у вас нет противопоказаний, маринованные огурцы могут быть полезным дополнением к рациону. Они содержат витамины A, C, E и группы B. Также в состав маринованных огурцов входят пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника, а также клетчатка, которая улучшает пищеварение и метаболизм.

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