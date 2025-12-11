logo

Эти три каши станут настоящим спасением для вашей печени: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Эти три каши станут настоящим спасением для вашей печени: о чем идет речь

Некоторые виды круп настолько легки в приготовлении, что их не приходится варить – достаточно залить кипятком или даже кефиром.

11 декабря 2025, 08:30
Автор:
Клименко Елена

Практически в каждой семье каши являются частью ежедневного рациона, ведь они просты в приготовлении, сытные и полезные. Следует упомянуть, что некоторые виды круп вообще не нуждаются в длительной варке: их можно просто залить кипятком, а иногда даже кефиром – и уже через несколько минут блюдо готово.

Эти три каши станут настоящим спасением для вашей печени: о чем идет речь

Каши для зддоровья печени. Фото: из открытых источников

Специалист по питанию поделилась в своем Instagram подборкой каш, особенно хорошо влияющих на состояние печени, а также посоветовала, с какими продуктами их лучше сочетать, чтобы усилить оздоровительный эффект.

Пшено

Пшенная каша считается одной из лучших для поддержки работы печени. Благодаря свойству выводить вредные вещества и продукты метаболизма, она помогает уменьшить токсическую нагрузку на организм. Регулярное употребление пшена способствует очищению и мягкой детоксикации, что положительно влияет на самочувствие.

Гречка

Гречневая крупа традиционно ценят за их уникальный минеральный состав и способность поддерживать печеночные функции. Особенно популярным стал способ очищения организма гречкой, настоянной на кефире. Такое блюдо помогает нормализовать пищеварение, улучшить работу желчного пузыря и снизить уровень токсинов.

Овсянка

Овсяная крупа – настоящий диетический продукт, часто рекомендуемый людям с заболеваниями печени и желудочно-кишечного тракта. Овес мягко очищает, успокаивает слизистую, нормализует работу ЖКТ. Его включают в меню при гепатитах, жировом гепатозе, циррозе, подагре, заболеваниях сосудов и почек, гастрите, панкреатите и язве. После пищевых отравлений овсянка также будет полезна, ведь помогает быстрее вывести токсины и восстановить силы.

Как уже писали "Комментарии", недавние исследования показали, что кефир может значительно улучшить память и помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера. Нутрициолог Зиб Аткинс в своем Instagram рассказал, что ежедневное употребление одной чашки кефира в течение 90 дней дает заметные положительные результаты для работы мозга. Пациенты, участвовавшие в исследовании, отметили улучшение памяти более чем на 60%, уменьшение воспаления нервной ткани и снижение окислительного стресса — разрушающего клетки процесса.



