Эти соки нужно пить с 20 лет, чтобы дожить до глубокой старости

О здоровье и долголетии нужно беспокоиться не только тогда, когда возникли проблемы. Эффективнее будет профилактика – рекомендуют закладывать фундамент для крепкого здоровья с молодого возраста. Специалисты отмечают, что регулярное употребление натуральных соков начиная с двадцати лет может стать простым, но эффективным шагом к активной и здоровой жизни в старшем возрасте.

Сок. Иллюстративное фото

Среди наиболее полезных соков называют следующие:

Гранатовый сок – один из самых эффективных напитков для замедления старения Сок содержит полифенолы. Это мощные антиоксиданты, которые снижают воспаление, поддерживают здоровье сердца и имеют противораковые свойства. Особенно ценным называют то, что гранат способствует образованию уролитина А. Это соединение, которое помогает клеткам эффективно перерабатывать митохондрии. Это критически важно после 50 лет, когда этот процесс начинает нарушаться. Это состояние приводит к ослаблению мышц и повышенному риску нейродегенеративных заболеваний.

Чрезвычайно полезным называют также морковный сок. Морковь богата бета-каротином, из которого организм образует витамин А. Это ключевой элемент для здоровья кожи, зрения и иммунной системы. К тому же морковь содержит лютеин, положительно влияющий на мозговую деятельность. Регулярное потребление морковного сока, по данным исследований, может снизить риск развития рака простаты у молодых мужчин.

Мощный союзник в борьбе со старением называют свекольный сок. Он, благодаря высокому содержанию нитратов, улучшает кровообращение, снижает АД и поддерживает когнитивные функции. Свекольный сок, по данным исследований, способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Они также оказывают положительное влияние на здоровье сосудов и мозга.

Розовый грейпфрутовый сок содержит ликопин. Это каротиноид, который обладает антиоксидантными свойствами и способствует улучшению состояния кожи. Он также помогает регулировать уровень холестерина, что особенно важно с возрастом.

Специалисты отмечают, чтобы получить максимальную пользу, соки должны быть натуральными, без добавленного сахара и консервантов.

