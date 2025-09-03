Эти продукты защитят от преждевременной смерти: что следует добавить в рацион

Употребление некоторых продуктов может оказать существенное влияние на здоровье сердца и снизить риск преждевременной смерти. Среди таких продуктов ученые называют листовую зелень, бананы – они помогают снизить риск сердечных заболеваний, нормализовать сердцебиение.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Продукты, богатые калием, такие как лосось, брокколи, шпинат, помогают выводить соль из организма и уменьшить вероятность сердечных заболеваний на 24%, пишет издание Independent.

Ведущий автор исследования, профессор Хеннинг Бундгаард из больницы Копенгагенского университета отметил, что раньше в рационе человека было больше продуктов, богатых калием и бедных натрием. Сейчас рацион изменился – он состоит из обработанных продуктов.

"Чем больше обработанных продуктов, тем больше в них натрия и меньше калия, а это означает, что соотношение между ними изменилось с 10:1 до 1:2 – поразительное изменение", — цитирует издание слова ученого.

По его словам, калий жизненно важен для функционирования сердца – низкое его потребление может увеличить риск аритмий, сердечной недостаточности и смерти. При этом ученый отметил, что употребление продуктов, богатых калием, полезно всем, а не только людям с заболеваниями сердца.

Издание отмечает, что в апреле исследование, опубликованное в Американском журнале почечной физиологии, показало, что употребление большего количества калия также может снизить артериальное давление.

Одна из авторов исследования Анита Лейтон отметила, что добавление в рацион большего количества продуктов, богатых калием, таких как бананы или брокколи, может оказать больше положительного влияния на артериальное давление, чем просто сокращение потребления натрия.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на самом деле провоцирует проблемы с сердцем.



