Эти фрукты и ягоды обязательно употреблять летом: как влияют на организм

Лето – пора вкусных фруктов и ягод, некоторые из них очень полезны для организма. Большинство сезонных продуктов содержат витамин С, который помогает снизить риск заболеваний и способствует восстановлению тканей в организме. Какие ягоды и фрукты выбрать — читайте дальше.

Ягоды. Иллюстративное фото

Издание Independent приводит список фруктов и ягод, которые должны быть в рационе летом.

Вишни — помогают снизить уровень воспаления, а это может защитить от развития хронических заболеваний. К тому же, вишни содержат соединения, включая флавоноиды, и улучшают когнитивные функции. В вишнях мало калорий и сахара и много клетчатки. При умеренном употреблении вишни могут помочь снизить риск сердечных заболеваний и артериальное давление.

Ягоды — клубнику, чернику, клюкву, ежевику, малину называют суперпродуктами. Они укрепляют здоровье сердца. Употребление не менее трех порций ягод в день может улучшить здоровье с возрастом. Они могут снизить риск кардиометаболических заболеваний.

Персики - источник антиоксидантов, витаминов и минералов. Они помогают улучшить пищеварение, укрепить иммунную систему, уменьшить воспаление, снизить уровень холестерина и артериального давления.

Абрикосы богаты клетчаткой и содержат витамины A, C и E. Все они действуют как антиоксиданты, помогающие защитить клетки организма от повреждения. Они могут способствовать здоровью пищеварения и защищать глаза.

Арбуз — источник калия, который защищает функции нервов и мышц. Арбуз также хорошо увлажняет кожу в жаркие летние месяцы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что предупреждает о преждевременной смерти.



