Эта рыба запрещена в Италии и Японии, но ее все еще покупают украинцы

Большинство диетологов рекомендуют включать рыбу в свой рацион дважды в неделю для поддержания здоровья. Однако некоторые рыбы помимо пользы могут и навредить организму, и масляная рыба – одна из таких. Несмотря на запрет в Италии, Японии и ограничения в других странах, рыба остается доступной в Украине.

Филе рыбы эсколар может быть небезопасным. Фото из открытых источников

Масляная рыба — это название, которое может использоваться для нескольких видов рыб, в частности таких как эсколар, имеющих высокое содержание жира. Мясо эсколара имеет отличные вкусовые качества и содержит витамины группы A, B, D и E. Однако, кроме того, масляная рыба имеет восковые эфиры, в частности, гемпилотоксин, которые организм человека не усваивает. Это может приводить к проблемам с пищеварением, включая боль в животе, диарею, рвоту и сильную головную боль. Считается, что до 20% людей могут ощущать симптомы отравления после употребления масляной рыбы.

С 1977 года Япония признала эсколар токсичным и запретила его продажу во избежание побочных эффектов для здоровья людей. Италия также присоединилась к этому запрету из-за высокого риска пищевых отравлений после употребления эсколара. После массовых случаев диареи канадцы призвали также запретить рыбу в стране, однако Канадское агентство пищевой инспекции выпустило информационный бюллетень, где установили рекомендации по употреблению масляной рыбы.

В некоторых странах, таких как США, эсколар иногда продают под другими названиями, в частности как "белый тунец". По данным исследования организации Oceana, более 80% образцов белого тунца на рыбных рынках, суши-барах и ресторанах на самом деле были эсколаром. Исследователи указывают, что такая неправильная маркировка более опасна, чем неправильная маркировка других рыб, из-за потенциального влияния эсколара на здоровье.

Чтобы избежать возможного отравления масляной рыбой или эсколаром, эксперты рекомендуют:

— ограничивать размер порции до 170 граммов.

— выбирать части ближе к хвосту, содержащие меньше восковых эфиров.

— перед покупкой уточнять вид рыбы во избежание потребления неправильно обозначенной продукции.

Хотя масляная рыба имеет отличный вкус, ее потребление связано с рисками, которые могут отрицательно повлиять на здоровье. Поэтому следует быть осторожными и внимательно читать маркировку перед покупкой.

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