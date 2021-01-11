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Есть ли польза от ромашкового чая: что говорит исследование

Ромашковый чай наделяют целым рядом лечебных свойств

сегодня, 19:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Ни для кого не секрет, что ромашковый чай издавна используют в народной медицине и рекомендуют его употреблять при различных проблемах со здоровьем. Но так ли он полезен, как о нем все говорят? 

Есть ли польза от ромашкового чая: что говорит исследование

есть ли польза от ромашкового чая (фото из открытых источников)

Считается, что напиток на основе ромашки эффективно помогает бороться со стрессом, нервным напряжением, бессонницей, а также помогает при гастрите, язвенной болезни и других заболеваний. Складывается впечатление, что ромашка избавит от всего. Но ученые проанализировали несколько исследований и заявили, что нет никаких клинических доказательств того, что этот чай полезен при каком-то заболевании. 

Обзор 2019 года, в котором изучалась безопасность и эффективность применения ромашки при тревожных расстройствах и проблемах со сном, показал, что напиток на основе растения никак не влияет на эти состояния. 

Другое исследование, в котором специалисты изучали влияние ромашкового чая на заболевания желудочно-кишечного тракта, также не подтвердило эффективность напитка при их лечении. То есть, научно не доказано, что чай на основе ромашки обладает таким серьезным спектром полезных свойств, о которых многие говорят.

При этом, эксперты говорят, что такой чай обладает списком противопоказаний. Например, он может вызвать тошноту и головокружения, а также аллергическую реакцию у тех, кто склонен к аллергии на амброзию, хризантемы или маргаритки. 

Напомним, что врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой чай способен навредить сердцу и печени, потому что содержит токсины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие позитивные изменения произойдут в организме, если каждый день пить чай.


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Источник: https://www.nccih.nih.gov/health/chamomile
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