Если тратите на прием пищи менее 20 минут, то очень рискуете: почему важен темп потребления пищи

Люди чаще сосредоточены на качестве потребляемых ими продуктов, однако не уделяют должного внимания одному важному фактору — продолжительности потребления пищи. Сам темп приема пищи, как отмечают эксперты, оказывает значительное влияние на состояние организма.

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Итак, если вы тратите на прием пищи менее 20 минут, то вы едите слишком быстро. По словам экспертов, нужно время, чтобы мозг получил сигнал, что желудок полон. Быстрый темп приема пищи приводит к:

- перееданию. "Нужно около 20 минут, чтобы желудок сообщил мозгу через ряд гормональных сигналов о том, что он полон. Когда люди едят быстро, они могут пропустить эти сигналы", — сказала Лесли Гайнберг из Центра поведенческого здоровья клиники Кливленда.

- заглатыванию воздуха. Люди, которые едят быстро, скорее всего, заглатывают больше воздуха, что может привести к вздутию живота или расстройству пищеварения.

- нарушению пищеварения. Неправильное пережевывание пищи также может нарушить пищеварение, то есть вы не получите все питательные вещества из пищи. Плохо пережеванные кусочки пищи также могут застрять в пищеводе.

– ожирению. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что люди, которые быстро едят, имеют наивысший риск ожирения, в то время как самые медленные едоки имеют наименьшую вероятность ожирения.

Что поможет замедлить время еды

Эксперты советуют во время приема пищи сосредоточиться исключительно на еде – не читать, не смотреть видео. Это поможет более внимательно потреблять пищу и наслаждаться ею.

Также можно сделать перерыв во время еды, когда тарелка еще не полностью пуста, например выпить стакан воды. Может помочь замедлиться и необычная посуда или столовые приборы.

Исследователи рекомендуют употреблять меньше ультраобработанных продуктов и тщательно пережевывать пищу.

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