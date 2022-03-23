Если нет лекарств: названы 5 лучших природных обезболивающих

Учитывая сложную ситуацию, доступ к медицинским препаратам у многим может быть затруднен, поэтому стоит знать, как можно избавиться от боли при помощи природных обезболивающих. На Telegram- канале "Нутрициология и здоровье" рассказали, какие продукты могут помочь.

Пять натуральных обезболивающих (фото из открытых источников)

Красный перец

Этот овощ содержит значительное количество соединения под названием капсаицин — он отвечает за обезболивающий эффект. Употребление красного перца может снизить болевые ощущения при артрите и мигрени. А еще продукт улучшает пищеварение и аппетит, поскольку стручки чили усиливают секреторные функции желудка.

Ромашка

Это растение издавна применяется в качестве противовоспалительного и обезболивающего средства. Эксперты говорят, что с помощью ромашки можно снизить температуру, уменьшить головные боли, боли в желудке, а также мигрень.

Гвоздика

Этот природный анальгетик способствует профилактике кариеса, обладает антибактериальным, ранозаживляющим и противовоспалительным эффектом. Гвоздика помогает снизить головные боли и даже сильные зубные боли.

Имбирь

Продукт обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Имбирь помогает при тошноте, артрите, головной боли и менструации. Он является природным блокатором этих ферментов, действуя практически так же, как, например, аспирин и ибупрофен, но без побочных эффектов в виде изъязвления слизистых стенок желудка.

Куркума

Эксперты отмечают, что эта популярная пряность очень полезна благодаря веществу куркумину. Он препятствует выделению в организме ферментов COX-2, которые отвечают за воспалительные процессы. Куркуму рассматривают как средство для облегчения головной и мышечной боли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач Александр Мясников назвал распространенную ошибку при приеме обезболивающих препаратов.

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