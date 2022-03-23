Если нет лекарств: названы 5 лучших природных обезболивающих

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Светлана Шкурупий
Учитывая
сложную ситуацию, доступ к медицинским препаратам у многим может быть
затруднен, поэтому стоит знать, как можно избавиться от боли при помощи
природных обезболивающих. На Telegram- канале "Нутрициология и здоровье" рассказали, какие продукты могут помочь.
Пять натуральных обезболивающих (фото из открытых источников)
Красный перец
Этот
овощ содержит значительное количество соединения под названием капсаицин — он
отвечает за обезболивающий эффект. Употребление красного перца может снизить
болевые ощущения при артрите и мигрени. А еще продукт улучшает пищеварение и
аппетит, поскольку стручки чили усиливают секреторные функции желудка.
Ромашка
Это
растение издавна применяется в качестве противовоспалительного и обезболивающего
средства. Эксперты говорят, что с помощью ромашки можно снизить температуру,
уменьшить головные боли, боли в желудке, а также мигрень.
Гвоздика
Этот
природный анальгетик способствует профилактике кариеса, обладает
антибактериальным, ранозаживляющим и противовоспалительным эффектом. Гвоздика
помогает снизить головные боли и даже сильные зубные боли.
Имбирь
Продукт
обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Имбирь помогает при тошноте,
артрите, головной боли и менструации. Он является природным блокатором этих
ферментов, действуя практически так же, как, например, аспирин и ибупрофен, но
без побочных эффектов в виде изъязвления слизистых стенок желудка.
Куркума
Эксперты
отмечают, что эта популярная пряность очень полезна благодаря веществу
куркумину. Он препятствует выделению в организме ферментов COX-2, которые
отвечают за воспалительные процессы. Куркуму
рассматривают как средство для облегчения головной и мышечной боли.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что врач Александр Мясников назвал
распространенную ошибку при приеме обезболивающих препаратов.
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