Ешьте эти продукты, чтобы сохранить молодость кожи

К решению вопроса, как сохранить молодую кожу, нужно подходить комплексно. Помочь достичь желаемого может питание. Замедлить процессы старения, улучшить эластичность кожи и защитить ее от внешних факторов способны именно продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и полезными жирами.

Молодость. Иллюстративное фото

Авокадо называют одним из самых эффективных продуктов для поддержания молодости кожи. Продукт содержит витамины E и C, которые защищают клетки от оксидативного стресса и способствуют выработке коллагена. А здоровые жиры, которыми много авокадо, помогают сохранять влагу в коже, делая ее более упругой и гладкой.

Второй суперпродукт для молодости кожи — черника. В ней содержатся антиоксиданты, в том числе антоцианы. Они улучшают кровообращение и снабжают кожу кислородом и питательными веществами. Если регулярно употреблять чернику, это поможет уменьшить воспаление и стимулировать обновление клеток.

Жирную рыбу (лосось, скумбрия и сардины) называют источником омега-3 жирных кислот. Они помогают снизить воспаление, поддерживать гидратацию кожи и укрепить ее барьер. Лосось также содержит астаксантин. Это мощный антиоксидант, улучшающий упругость и увлажнение кожи.

Темный шоколад с содержанием какао более 70%. Десерт на любителя, однако даже тем, кому он не нравится, следует его употреблять. Ведь такой шоколад является источником флавоноидов. Они улучшают кровообращение, увлажняют кожу и способствуют выработке коллагена. Кроме того, темный шоколад содержит цинк и медь – микроэлементы, важные для регенерации клеток.

Сладкий картофель (батат) является источником бета-каротина, который превращается в витамин A. Это ключевой элемент для обновления клеток кожи. Батат также содержит витамины C и E, защищающие кожу от вредного воздействия на окружающую среду.

Помидоры – источник ликопина, антиоксиданта, который нейтрализует свободные радикалы и улучшает текстуру кожи. Следует заметить, что термически обработанные помидоры содержат больше ликопина, чем сырые, поэтому особенно полезны томатные соусы.

Зеленый чай — богат полифенолы и катехины. Он помогает бороться со свободными радикалами, сохраняет влагу и улучшает упругость кожи. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что зеленый чай может активировать гены долголетия, уменьшая риск клеточного старения.

Грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, витамином E и другими антиоксидантами, которые защищают кожу от УФ-излучения и поддерживают ее эластичность.

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