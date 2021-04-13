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Эндокринолог рассказала, почему нельзя пить на ночь кефир

Врач-эндокринолог Светлана Макарова рассказала, почему стоит воздержаться от употребления кефира в ночное время

сегодня, 17:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Бытует мнение, что низкокалорийный кефир — отличная идея для позднего ужина, потому что он хорошо насыщает организм и не прибавляет лишних калорий. Но врач-эндокринолог Светлана Макарова не совсем согласна с этим утверждением.

Эндокринолог рассказала, почему нельзя пить на ночь кефир

Можно ли пить на ночь кефир (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что вкусный кефир не всегда идет на пользу в ночное время, особенно людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва), поскольку ночью пищеварительные процессы в организме замедляются. Выпитый стакан кефира ночью может аукнуться утром неприятными последствиями. 

По словам Светланы Макаровой, кефир также может сыграть злую шутку с теми людьми, которые страдают приступами мигрени и головными болями. В составе напитка есть много белка, на усвоение которого требуется много времени, поэтому организм не успевает за ночь полностью восстановиться. 

Врач также подчеркнула, что не только кефир, но и другие молочные продукты стоит перед сном ограничить, потому что они могут спровоцировать процесс брожения в кишечнике, что, естественно, отразится на работе пищеварительной системы. Вместо того чтобы восстановить силы, ваш организм будет выполнять другие задачи, а это повлияет на качество сна.

Напомним, медики не рекомендуют пить кефир людям, страдающим язвой желудка, панкреатитом, изжогой и тем, у кого повышенная кислотность желудка и непереносимость лактозы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что кефир помогает бороться с депрессией. Ученые обнаружили, что в этом кисломолочном продукте содержится особая бактерия – lactobacillus rhamnoses JB-1, обладающая успокоительными свойствами. Руководитель исследований, профессор Джон Криан, утверждает, что кисломолочные продукты – в частности, кефир и йогурты, повышают настроение.


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Источник: https://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/pochemu-nelzya-pit-kefir-na-noch/
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