Эндокринолог рассказала, почему нельзя пить на ночь кефир

Бытует мнение, что низкокалорийный кефир — отличная идея для позднего ужина, потому что он хорошо насыщает организм и не прибавляет лишних калорий. Но врач-эндокринолог Светлана Макарова не совсем согласна с этим утверждением.

Можно ли пить на ночь кефир (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что вкусный кефир не всегда идет на пользу в ночное время, особенно людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва), поскольку ночью пищеварительные процессы в организме замедляются. Выпитый стакан кефира ночью может аукнуться утром неприятными последствиями.

По словам Светланы Макаровой, кефир также может сыграть злую шутку с теми людьми, которые страдают приступами мигрени и головными болями. В составе напитка есть много белка, на усвоение которого требуется много времени, поэтому организм не успевает за ночь полностью восстановиться.

Врач также подчеркнула, что не только кефир, но и другие молочные продукты стоит перед сном ограничить, потому что они могут спровоцировать процесс брожения в кишечнике, что, естественно, отразится на работе пищеварительной системы. Вместо того чтобы восстановить силы, ваш организм будет выполнять другие задачи, а это повлияет на качество сна.

Напомним, медики не рекомендуют пить кефир людям, страдающим язвой желудка, панкреатитом, изжогой и тем, у кого повышенная кислотность желудка и непереносимость лактозы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что кефир помогает бороться с депрессией. Ученые обнаружили, что в этом кисломолочном продукте содержится особая бактерия – lactobacillus rhamnoses JB-1, обладающая успокоительными свойствами. Руководитель исследований, профессор Джон Криан, утверждает, что кисломолочные продукты – в частности, кефир и йогурты, повышают настроение.

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