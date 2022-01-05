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Елизавета II пьет и держится на высоте: назван напиток, продлевающий жизнь

Речь идет о совсем малых дозах игристого напитка. По словам экспертов, шампанское нужно пить по бокалу 2-3 раза в неделю.

сегодня, 15:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Нередко говорят, что, если некоторые спиртные напитки употреблять с умом и толком, то можно не навредить здоровью, а, наоборот, укрепить его. В данном случае речь именно об этом. Оказывается, бокал шампанского в день поможет предотвратить болезнь Альцгеймера и укрепить ваше здоровье. Именно таким принципом руководствуется Елизавета II, которая выпивает несколько раз в неделю игристого. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Eat This, Not That".

Елизавета II пьет и держится на высоте: назван напиток, продлевающий жизнь

Елизавета II. Фото: Интерфакс

Королева Великобритании уже давно стала примером для всех людей преклонного возраста. Ей 95 лет, но выглядит она отлично, всегда в форме и при этом не замыкается в четырех стенах, ведет активный образ жизни, но и не забывает про определенные правила, которые помогают в таком преклонном возрасте быть на высоте. 

Издание отмечает, шампанское – это тот напиток, который богат на фенольную кислоту и белок дистрофин, который способствует минимизации риска развития болезни Альцгеймера. Есть еще один плюс от правильного употребления шампанского. Из этого напитка человек получает антиоксиданты из винограда, пытающие кровеносные сосуды.

При этом ученые делают акцент на том, что увлекаться спиртным напитком нельзя. Особенно, если человек в возрасте. Оптимально шампанское пить по бокалу 2-3 раза на 7 дней. И при этом нужно не забывать выпивать по стакану воды после употребления алкоголя. Это поможет вам избежать обезвоживания.

Исследователи считают, что шампанское также влияет на ваше настроение. Доказано, что после употребления шампанского человек становится более дружелюбным и менее агрессивным. 

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперты рассказали, с чем лучше употреблять шампанское.



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Источник: https://www.eatthis.com/what-happens-body-drink-champagne/
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