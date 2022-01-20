Эксперты рассказали, какой вред причиняют леденцы от кашля

Одним из частых симптомов простуды и гриппа является кашель. И при проявлении первых спазмом, многие сразу же бегут в аптеку за леденцами, чтобы облегчить состояние. Но как говорят эксперты, такое средство способно не только принести пользу, но и навредить организму.

Леденцы от кашля (фото из открытых источников)

Леденцы от кашля можно купить в любой аптеке, потому что они продаются без рецепта, а значит, как считают многие, безвредны для здоровья. Но это не совсем так. Такое сладкое лекарственное средство лекарство чаще всего только облегчает симптом болезни, но сама простуда или бронхит, леденцы, конечно, не лечат. Устранив на время неприятные спазмы, мы снова и снова откладываем поход к врачу. А между тем болезнь прогрессирует. Поэтому следует помнить о том, что леденцы от кашля могут использоваться только в комплексе с соответствующей терапией, назначенной врачом.

К тому же, например, мокрый кашель не что иное, как защитная реакция организма. В ответ на вирусную атаку слизистая начинает выделять мокроту, тем самым спасая от опасных микроорганизмов. Однако некоторые леденцы просто блокируют кашель, загоняя болезнь назад. Вирусы продолжают размножаться, что чревато всевозможными осложнениями. Поэтому если вы решили приобрести леденцы от кашля, выбирайте те, в состав которых входят отхаркивающие компоненты.

К слову, в состав многих леденцов от кашля входит немалое количество сахара, который категорически противопоказан тем, кто страдает диабетом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во время гриппа или простуды мы часто жалуемся на кашель и чихание, не понимая, что это природные механизмы, которые помогают нам избавиться от микробов и слизи. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, почему вредно их сдерживать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!