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Главная Новости Здоровье диета и питание Эксперты рассказали, как в продуктах маскируют сахар
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Эксперты рассказали, как в продуктах маскируют сахар

Эксперты рассказали, что во многих продуктах питания сахар могут «маскировать» и рассказали, как его вычислить в списке ингредиентов

13 июня 2021, 22:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Сахар в большом количестве способен серьезно навредить здоровью, поэтому многие люди стараются ограничить его в рационе и внимательно читают составы продуктов. Однако, производители этот компонент умело "маскируют". Эксперты рассказали, как им удается это сделать и на что важно обратить внимание.  

Эксперты рассказали, как в продуктах маскируют сахар

сахар в продуктах (фото из открытых источников)

Детские батончики и печенье 

Многие производители детских сладостей выпускают продукты с указанием "без сахара". Но на самом деле сахар там есть — в составе он фигурирует под видом "сок фруктовый концентрированный". Встречаются сноски, мол, продукт содержит сахара природного или естественного происхождения. Но ведь любой сахар у нас природного происхождения, и белый не исключение.

Фитнес-батончики

От фитнеса на таких батончиках только название. Здесь сахар часто предстает перед нами сразу в нескольких ипостасях: это непосредственно сахар, глюкозный сироп, инвертный сироп, а также мальтодекстрин (патока). В некоторых батончиках в составе встречаются как сахар (патока), так и подсластитель. Полезный батончик будет содержать только фрукты, сухофрукты, орехи и семена, например, льна.

Конфеты 

В составе многих "полезных" сладостей на первых местах стоят патока и мальтодекстрин. Порой эту картину дополняют подсластители: изомальт, стевиозид. В общем, смесь гремучая. Полезные конфеты могут состоять из фруктового пюре. В них не должно быть концентрированных фруктовых соков, так как это тоже один из вариантов "свободных сахаров".

Хлебцы

Сладкие хлебцы с надписью "без сахара" по факту содержат фруктозу, сок фруктовый концентрированный и подсластитель. Старайтесь выбирать монозлаковые варианты с лаконичным составом: например, рис, кунжут, соль — и все.

Йогурты

В составе "чистого" йогурта углеводов 8,2 г/100 г. В то время как в йогурте с концентрированным виноградным соком углеводов уже 10,8 г/100 г. А натуральный йогурт без добавок содержит 6,7 г углеводов/100 г. Сравнив количество углеводов в составе йогурта или творожка с надписью "меньше сахара"/ "без сахара" с классическим вариантом, вы можете понять, насколько честен с вами производитель.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой фрукт снижает уровень сахара в крови.


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