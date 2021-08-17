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Главная Новости Здоровье диета и питание Эксперты рассказали, как распознать арбуз с нитратами
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Эксперты рассказали, как распознать арбуз с нитратами

Специалисты рассказали о пользе арбузов и назвали несколько признаков, указывающих на то, что в нем есть нитриты

17 августа 2021, 17:35
Автор:

Светлана Шкурупий

На рынке и в магазинах уже продаются арбузы, но определить степень зрелости и качество продукта бывает довольно сложно. Эксперты рассказали, по каким признакам можно распознать арбуз с нитритами.

Эксперты рассказали, как распознать арбуз с нитратами

Как выбрать арбуз без нитритов / Фото: pinterest

Известно, что в арбузе содержатся витамины А, С, В1, В5, а также калий, магний и другие полезные микроэлементы, которые очищают организм от шлаков и токсинов, нормализуют пищеварение и уменьшают риск развития некоторых заболеваний. 

Но при выборе арбуза следует смотреть на его внешний вид. Определить достоверно наличие в нем нитритов можно только в лаборатории, но есть признаки, указывающие на то, что плод "плохой". В первую очередь, обратите внимание на цвет мякоти, если она интенсивно ярко-красного оттенка с фиолетовым, а волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого, то не покупайте такой арбуз. Еще у "неправильного" плода поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

Специалисты также посоветовали не покупать арбузы в необорудованных местах вдоль автодорог, потому что они могут впитывать в себя тяжелые металлы из выхлопных газов автомобилей. Плюс ко всему, такой продукт вряд ли прошел санитарную экспертизу. 

Напомним, сезон арбузов стартовал, поэтому в магазинах можно спокойно приобрести любимые вкусности. Однако многие переживает из-за нитратов в арбузах. Насколько они опасны, читайте в нашем материале. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в этом году арбузы стали продавать в середине июля, что на две недели позже, чем стартует сезон продажи этой ягоды. 


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Источник: https://tvzvezda.ru/news/202081102-JOoLM.html
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