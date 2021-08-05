Стоит ли отказываться от арбузов из нитратов: ответ медиков

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Ольга Чародий
Сезон арбузов стартовал, поэтому в магазинах можно спокойно
приобрести любимые вкусности. Однако многие кто переживает из нитраты в
арбузах, которые вредят здоровью. Действительно стоит ограничить употребление
арбузов через эти вещества — читайте дальше.
Арбуз (фото из открытых источников)
На официальной странице Минздрава в Фейсбуке уделили внимание
актуальной летом теме нитратов в арбузах. Именно из-за содержания нитратов люди
часто отказываются от этой ягоды. И это неудивительно, ведь многие считают, что
оно является синонимом яда и часто ассоциируется именно с арбузами.
Важно: у большинства здоровых людей проблем с нитратами не
будет, ведь в допустимой норме они вообще не вредят. Разрешена дневная доза
нитратов 3,7 мг / кг, то есть 222 мг для человека массой 60 кг.
Если же употреблять больше, то нитраты начинают концентрироваться и превращать. Если же употреблять больше, то нитраты начинают концентрироваться и превращаться в нитриты, которые действительно наносят вред. Поэтому отказ от арбузов является несправедливой.
Напомним, в этом году арбузы в Украине начали продавать позднее, чем обычно. Причиной тому стали погодные условия, которые, к тому же, подпортили большое количество урожая этим летом. Соответственно, цена на ягоду пока также завышена. Консультант Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства Валерий Федоренко заявил, что спад цен на арбуз может произойти уже в ближайшие дни. Также он отметил, что в этом году арбузы стали продавать в середине июля, что на две недели позже, чем стартует сезон продажи этой ягоды. Что касается цен, то уже через пару дней после начала продаж на украинских рынках стоимость арбуза с полей составляла 8 гривен за килограмм
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