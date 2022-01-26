Эксперты назвали ТОП-5 продуктов с желчегонным эффектом

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Светлана Шкурупий
Продукты,
которые мы ежедневно употребляем могут по-разному влиять на организм и работу
желчного пузыря. Есть пища, которая стимулирует выделения и разжижает желчь, а
есть та, что провоцирует ее застой, вызывая определенные проблемы со здоровьем.
Какие продукты гонят желчь (фото из открытых источников)
Эксперты
советуют пересмотреть свой рацион и при проблемах с застоем желчи обогатить его
следующими продуктами:
Куркума
Эта
специя обладает многими удивительными свойствами, в частности поддерживает
работу желчного пузыря. Употребление куркумы помогает выводить и разжижать
желчь, она стимулирует ее выработку, тем самым предотвращая застой. Специю
можно добавлять в различные блюда и напитки, например, чай или молоко.
Миндаль
При
болезнях желчных протоков эксперты советуют добавить в рацион миндаль, потому
что он хорошо чистит кровь, выводит песок из почек и убирает желчь из
организма. Но речь идет о сырых орехах, не соленных и не жаренных.
Оливковое масло
Постарайтесь
добавить в меню оливковое масло, потому что в его составе много витаминов и
антиоксидантов, которые положительно влияют на работу желчного пузыря.
Употребление продукта снизит риск появления камней в желчном пузыре и улучшит
моторику гладкой мускулатуры органа.
Белокочанная капуста
Эксперты
говорят, что с помощью белокочанной капусты можно улучшить пищеварение и
уменьшить вязкость желчи. Она связывает
токсичные метаболиты в желчном пузыре и выводит их из организма, предотвращая
воспалительные процессы. Разжижению желчи также способствует брокколи и
брюссельская капуста.
Кефир
В
этом продукте, как и других кисломолочных, содержится много витамина Д, который
помогает нормализовать рН желчи, а также предотвращает камнеобразование и
отложение солей.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Анна Гоголева
рассказала, какие продукты необходимо добавить в рацион для улучшения работы желчного пузыря.
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