Эксперты назвали ТОП-5 продуктов с желчегонным эффектом

Продукты, которые мы ежедневно употребляем могут по-разному влиять на организм и работу желчного пузыря. Есть пища, которая стимулирует выделения и разжижает желчь, а есть та, что провоцирует ее застой, вызывая определенные проблемы со здоровьем.

Какие продукты гонят желчь (фото из открытых источников)

Эксперты советуют пересмотреть свой рацион и при проблемах с застоем желчи обогатить его следующими продуктами:

Куркума

Эта специя обладает многими удивительными свойствами, в частности поддерживает работу желчного пузыря. Употребление куркумы помогает выводить и разжижать желчь, она стимулирует ее выработку, тем самым предотвращая застой. Специю можно добавлять в различные блюда и напитки, например, чай или молоко.

Миндаль

При болезнях желчных протоков эксперты советуют добавить в рацион миндаль, потому что он хорошо чистит кровь, выводит песок из почек и убирает желчь из организма. Но речь идет о сырых орехах, не соленных и не жаренных.

Оливковое масло

Постарайтесь добавить в меню оливковое масло, потому что в его составе много витаминов и антиоксидантов, которые положительно влияют на работу желчного пузыря. Употребление продукта снизит риск появления камней в желчном пузыре и улучшит моторику гладкой мускулатуры органа.

Белокочанная капуста

Эксперты говорят, что с помощью белокочанной капусты можно улучшить пищеварение и уменьшить вязкость желчи. Она связывает токсичные метаболиты в желчном пузыре и выводит их из организма, предотвращая воспалительные процессы. Разжижению желчи также способствует брокколи и брюссельская капуста.

Кефир

В этом продукте, как и других кисломолочных, содержится много витамина Д, который помогает нормализовать рН желчи, а также предотвращает камнеобразование и отложение солей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Анна Гоголева рассказала, какие продукты необходимо добавить в рацион для улучшения работы желчного пузыря.

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