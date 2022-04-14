Эксперт объяснил, можно ли есть яйца с белым сгустком внутри

Яйца — один из самых популярных продуктов на нашем столе, он вкусный, питательный и бюджетный. Но можно ли употреблять яйца, если у него внутри находится белый сгусток?

Можно ли есть яйца с белым сгустком внутри / Фото: depositphotos

На этот вопрос ответил глава японской компании по оптовой продаже яиц Сэйя Хандзавы. Он подчеркнул, что этот сгусток называется халаза. Это белое нитевидное вещество, которое попадается внутри продукта и многих оно смущает. Но пугаться не стоит. На самом деле халаза удерживает в центре яйца желток и защищает будущий эмбрион от механических повреждений. И в этом компоненте содержится много питательных веществ, в частности кальций, витамины группы В, сиаловые кислоты и другие элементы, поддерживающих полноценную работу человеческого организма.

Некоторые говорят, что этот сгусток нужно удалять перед употреблением, но эксперт не рекомендует этого делать, поскольку халаза при нагревании не теряет свои полезные свойства.

Напомним, что яйца можно встретить практически в каждом списке полезных продуктов: они полны белка, витаминов, минералов и полезных жиров. Однако, многие диетологи придерживаются мнения, что неправильно приготовленные яйца не только не полезны для организма, но и могут ему навредить. Правда ли это и как есть яйца?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается, если утром есть яйца, приготовленные на сливочном масле и вприкуску с беконом. Ведь подобный завтрак перенасыщен жирами.

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